Исполняющего обязанности руководителя назначили в управлении спорта Карагандинской области

Исполняющим обязанности главы управления стал Берик Досымбеков. Назначение состоялось после ухода с должности Серика Сапиева, а также его заместителя, чьи имена ранее фигурировали в публичном обсуждении в связи с произошедшим скандалом.

Берик Досымбеков имеет многолетний опыт работы в сфере физической культуры и спорта Карагандинской области. До назначения он занимал должность заведующего сектором физической культуры и спорта в структуре городского акимата Караганды, где проработал более десяти лет.

Он обладает профильным и управленческим образованием. В 2005 году окончил Университет имени Д. А. Кунаева по специальности «информационные системы в юриспруденции». В 2007 году получил степень бакалавра физической культуры и спорта в Карагандинском государственном университете имени Е. А. Букетова. В 2019 году завершил обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, получив степень магистра государственной политики и права.

Профессиональный путь Берика Досымбекова начинался в спортивной сфере — в качестве инструктора тренажерного зала. В разные годы он работал в коммерческих и государственных структурах, в том числе на управленческих должностях.

С октября 2010 по декабрь 2020 года он занимал должность главного специалиста отдела физической культуры и спорта города Караганды. С 2021 года возглавлял сектор физической культуры и спорта в составе отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды.

Назначение Берика Досымбекова носит статус временного исполнения обязанностей.