От акима Алматы до футбольной сборной: кадровые назначения недели в Казахстане

В начале недели Нурлан Уранхаев был назначен советником Премьер-министра РК. В новой должности он будет курировать вопросы промышленности и строительства.

В 1987 году Нурлан Уранхаев окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «инженер-механик». В 2001 году завершил обучение в Казахском финансово-экономическом институте, получив квалификацию «экономист-менеджер». В 2006 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности «инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, затем работал мастером и прорабом участка Семипалатинского монтажного управления треста «Казпромтехмонтаж». В 1990–2001 годах занимал руководящие должности в ряде коммерческих структур, в том числе возглавлял корпорацию «Зергер», АО «Аккус», ТОО «Сункар» и СП АО «Казиркутсклес».

С 2003 года - на государственной службе. Работал начальником управлений энергетики, ЖКХ, строительства и транспорта в Восточно-Казахстанской области, затем - заместителем акима области. Занимал должности заместителя председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК, государственного инспектора Администрации Президента, заместителя заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

В разное время был заместителем акима Кызылординской области, заместителем председателя Агентства по защите прав потребителей, генеральным директором АО «КазНИИСА», руководителем управлений архитектуры и градостроительства в городах Алматы и Астана. С июня 2022 года по февраль 2025 года занимал пост акима области Абай.

Кроме того, на неделе Василий Лавренов был назначен зампредседателя Агентства РК по атомной энергии. Василий Сергеевич родился 17 ноября 1979 года. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В 2004 году дополнительно окончил программу по специальности Международное Право в Школе Права Университета Дюка и Университета Киюшу в Японии.

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО «Юридическое агентство «Титул». Затем работал юристом в ТОО «Юридическая фирма «GRATA». В 2001-2002 годах работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК «Казатомпром».

В 2002-2005 годах - партнер в ТОО «Юридическая фирма «GRATA». С 2005 по 2007 годы работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам Казахстанского филиала «Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.» В 2007-2008 годах - директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО «Интегра Менеджмент» (Представительство в РК).

С 2008 по 2017 годы - директор юридического департамента, генеральный юрисконсульт Группы компаний «Eastcomtrans». С 2019 по 2022 годы - старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в г. Будапешт. С мая 2022 года - заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

Самым резонансным назначением недели стала смена акима Алматы. Новым градоначальником южной столицы стал Дархан Сатыбалды.

Дархану Амангелдыулы 51 год, родом из села Абай Туркестанской области. Вырос в многодетной семье и — как сам подчеркивал ранее — единственный из шестерых братьев, кто пошёл на госслужбу. Женат, воспитывает четверых детей. Владеет казахским, узбекским, русским и английским языками.

Образование получил в Акмолинском сельскохозяйственном институте им. Сейфуллина и Казахском гуманитарно-юридическом университете.

В разное время работал в Министерстве финансов, Управлении делами Президента, Комитете национальной безопасности, Канцелярии Премьер-министра, а также возглавлял Шымкент и представлял Казахстан в Узбекистане в качестве посла.

Особенно запомнился своей работой в Туркестанской области, куда его назначили в 2022 году. Регион под его руководством показал стабильный рост: валовый региональный продукт увеличился в 1,4 раза, бюджет превысил 1,5 трлн тенге, а объём привлечённых инвестиций стал рекордным. В числе заметных проектов — масштабная модернизация Кентауской ТЭЦ, построенной ещё в 1934 году.

После этого в 2025 году он был назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента, где курировал вопросы регионального развития. Теперь Дархан Сатыбалды возвращается к управлению на местах — в Алматы, где продолжит работу, начатую Ерболатом Досаевым.

Также в начале недели главой управления экономики Карагандинской области стал Дулат Ашкенов.

Дулат Ашкенов — уроженец Караганды, имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «транспорт, транспортная техника и технологии» и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза — по специальности «экономика». На госслужбе более 14 лет.

В разные годы работал в государственных структурах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Карагандинской области. В столице трудился в аппарате акима района Есиль, управлении регенерации городской среды, занимал руководящие должности в управлении активов и государственных закупок. Затем работал в управлении развития коммунальной инфраструктуры г. Алматы — сначала заместителем руководителя, с мая 2024 года до нынешнего назначения возглавлял это госучреждение.

Вечером того же дня был назначен руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы. Им стал Шархан Турсунбаев.

Профессиональная карьера выпускника Казахской головной архитектурно-строительной академии и Казахстанского университета Дружбы народов началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в управлении государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы.

В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы. С 2019 года до мая 2024 года работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.

До своего назначения руководителем управления развития коммунальной инфраструктуры работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

Также на минувшей неделе состоялись выборы в шести районах Актюбинской области: Алгинском, Айтекебийском, Иргизском, Кобдинском, Мугалжарском и Уилском. В этих районах были избраны акимы двух городов и 11 сельских округов. В девяти случаях срок полномочий предыдущих акимов истёк, а в четырёх — их полномочия были прекращены досрочно.

Глава государства назначил послов Казахстана в трех странах.

Рауан Жумабек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Барлыбай Садыков стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения, Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Жалгас Адилбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству.

Казахстанская федерация футбола объявила о новых назначениях.

В рамках перехода к новому этапу развития Геннадий Скуртул назначен техническим директором КФ, Руслан Балтиев стал директором департамента национальных сборных КФФ, Али Алиев возглавил национальную сборную Казахстана по футболу, Денис Мамонов стал старшим тренером молодежной сборной Казахстана по футболу (U-21), Кирилл Кекер — старшим тренером юношеской сборной Казахстана по футболу (U-19), Бауыржан Сагындык — старшим тренером юношеской сборной Казахстана по футболу (U-17).

Мадияра Кембилова назначили главным тренером женской национальной сборной Казахстана по футболу, Жанна Мальгаждарова стала старшим тренером женской сборной Казахстана по футболу (U-19), а Юлия Мамонова — старшим тренером женской сборной Казахстана по футболу (U-17).

Мурата Агибаева назначили директором ФК «Тараз». В 2017 году он работал специалистом в Федерации футбола Казахстана, а в 2019 году стал главным специалистом. В 2023–2025 годах занимал должности директора спортивного департамента федерации и спортивного директора Футбольной лиги.