Акимов двух городов и 11 сельских округов избрали в Актюбинской области

Выборы прошли в шести районах Актюбинской области: Алгинском, Айтекебийском, Иргизском, Кобдинском, Мугалжарском и Уилском. В этих районах были избраны акимы двух городов и 11 сельских округов. В девяти случаях срок полномочий предыдущих акимов истёк, а в четырёх — их полномочия были прекращены досрочно.

Для проведения выборов были задействованы 6 районных и 41 участковая избирательная комиссия. По 13 избирательным округам были выдвинуты 45 кандидатов. Из них 9 кандидатов (20%) были выдвинуты партией «AMANAT», один кандидат (2,2%) — партией «Ауыл», а 35 кандидатов (77,8%) выдвинули свои кандидатуры самостоятельно. До регистрации четверо кандидатов добровольно сняли свои кандидатуры, написав соответствующее заявление. Таким образом, в выборах принял участие 41 кандидат.

— Избранные акимы распределились следующим образом: 10 из них являются государственными служащими, двое — работники бюджетной сферы, один — временно безработный. Девять избранных акимов были выдвинуты политической партией «AMANAT», один — партией «Ауыл», трое — самовыдвиженцы. Средний возраст избранных акимов составляет 47 лет. Самому младшему — 34 года, самому старшему — 62 года, — сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Актюбинской области Акмарал Нурмаганбетова.

Следует отметить, что из почти 27 тысяч избирателей в голосовании приняли участие 11,3 тысячи человек, сделав свой выбор. В день голосования были зарегистрированы 62 доверенных лица и 62 наблюдателя. Среди проголосовавших было 73 человека с инвалидностью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что большинство кандидатов на пост сельских акимов в Актюбинской области были самовыдвиженцами. В результате выборов трое из них получили наибольшее количество голосов.