Василий Лавренов назначен зампредседателя Агентства РК по атомной энергии

Напомним, Агентство по атомной энергии было создано в марте 2025 года.

Лавренов Василий Сергеевич родился 17 ноября 1979 года.

Образование:

В. Лавренов в 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В 2004 году дополнительно окончил программу по специальности Международное Право в Школе Права Университета Дюка и Университета Киюшу в Японии.

Опыт работы:

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО «Юридическое агентство «Титул». Затем работал юристом в ТОО «Юридическая фирма «GRATA». В 2001-2002 года работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК «Казатомпром».

В 2002-2005 годах - партнер в ТОО «Юридическая фирма «GRATA».

С 2005 по 2007 годы работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам Казахстанского филиала «Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.»

В 2007-2008 годах - директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО «Интегра Менеджмент» (Представительство в РК).

С 2008 по 2017 годы - директор юридического департамента, генеральный юрисконсульт Группы компаний «Eastcomtrans».

С 2019 по 2022 годы - старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в г. Будапешт.

С мая 2022 года - заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз».