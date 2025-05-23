Василий Лавренов назначен зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
Распоряжением Главы государства Лавренов Василий Сергеевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Напомним, Агентство по атомной энергии было создано в марте 2025 года.
Лавренов Василий Сергеевич родился 17 ноября 1979 года.
Образование:
В. Лавренов в 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В 2004 году дополнительно окончил программу по специальности Международное Право в Школе Права Университета Дюка и Университета Киюшу в Японии.
Опыт работы:
Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО «Юридическое агентство «Титул». Затем работал юристом в ТОО «Юридическая фирма «GRATA». В 2001-2002 года работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК «Казатомпром».
В 2002-2005 годах - партнер в ТОО «Юридическая фирма «GRATA».
С 2005 по 2007 годы работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам Казахстанского филиала «Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.»
В 2007-2008 годах - директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО «Интегра Менеджмент» (Представительство в РК).
С 2008 по 2017 годы - директор юридического департамента, генеральный юрисконсульт Группы компаний «Eastcomtrans».
С 2019 по 2022 годы - старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в г. Будапешт.
С мая 2022 года - заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз».