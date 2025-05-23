РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:50, 23 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства назначил послов Казахстана в трех странах

    Ряд послов назначил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Указами Главы государства:

    • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству;
    • Рауан Жумабек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
    • Барлыбай Садыков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения, Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;
    • Жалгас Адилбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

    Кроме того, Указом Главы государства Нажмедин Мухаметалиулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Ранее Глава государства назначил новых послов Казахстана в Монголии, Шри-Ланке и Дании.

    Теги:
    Кадровые назначения Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Назначения Посольство РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают