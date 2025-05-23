Глава государства назначил послов Казахстана в трех странах

Указами Главы государства:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству;

Рауан Жумабек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;

Барлыбай Садыков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения, Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;

Жалгас Адилбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Кроме того, Указом Главы государства Нажмедин Мухаметалиулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Глава государства назначил новых послов Казахстана в Монголии, Шри-Ланке и Дании.