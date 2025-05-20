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    11:50, 20 Май 2025 | GMT +5

    Нурлан Уранхаев назначен советником Премьер-министра РК

    Экс-аким области Абай Нурлан Уранхаев назначен советником Премьер-министра Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат области Абай

    Информацию подтвердили в пресс-службе Правительства. 

    В новой должности он будет курировать вопросы промышленности и строительства.

    В 1987 году Нурлан Уранхаев окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «инженер-механик». В 2001 году завершил обучение в Казахском финансово-экономическом институте, получив квалификацию «экономист-менеджер». В 2006 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности «инженер-строитель».

    Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, затем работал мастером и прорабом участка Семипалатинского монтажного управления треста «Казпромтехмонтаж». В 1990–2001 годах занимал руководящие должности в ряде коммерческих структур, в том числе возглавлял корпорацию «Зергер», АО «Аккус», ТОО «Сункар» и СП АО «Казиркутсклес».

    С 2003 года - на государственной службе. Работал начальником управлений энергетики, ЖКХ, строительства и транспорта в Восточно-Казахстанской области, затем - заместителем акима области.

    Занимал должности заместителя председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК, государственного инспектора Администрации Президента, заместителя заведующего Отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

    В разное время был заместителем акима Кызылординской области, заместителем председателя Агентства по защите прав потребителей, генеральным директором АО «КазНИИСА», руководителем управлений архитектуры и градостроительства в городах Алматы и Нур-Султан.

    С июня 2022 года по февраль 2025 года занимал пост акима области Абай.

    Ранее был назначен руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы. 

    Теги:
    Кадровые назначения Нурлан Уранхаев Правительство РК Назначения
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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