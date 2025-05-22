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    18:13, 21 Май 2025 | GMT +5

    В сборной Казахстана по футболу объявили о новых назначениях

    В Казахстанской федерации футбола произошли комплексные изменения в структуре национальных и юношеских сборных команд, передает агентство Kazinform со ссылкой на КФФ.

    В сборной Казахстана по футболу объявили о новых назначениях
    Фото: pixabay.com

    В рамках перехода к новому этапу развития назначены следующие специалисты:

    • Геннадий Скуртул — технический директор КФФ;
    • Руслан Балтиев — директор департамента национальных сборных КФФ;
    • Али Алиев — главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу;
    • Денис Мамонов — старший тренер молодежной сборной Казахстана по футболу (U-21);
    • Кирилл Кекер — старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу (U-19);
    • Бауыржан Сагындык — старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу (U-17);
    • Мадияр Кембилов — главный тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу;
    • Жанна Мальгаждарова — старший тренер женской сборной Казахстана по футболу (U-19);
    • Юлия Мамонова — старший тренер женской сборной Казахстана по футболу (U-17);

    — Эти кадровые назначения отражают курс на системные преобразования в техническом секторе Федерации — от стратегического планирования и методологической работы до развития региональных программ, подготовки тренерских кадров и координации сборных команд. В начале 2026 года будет представлена новая стратегия технического развития футбола в Казахстане, охватывающая мужской, женский, юношеский и молодежный футбол. Эта стратегия определит ключевые направления роста, современные принципы подготовки игроков и тренеров, а также цели на краткосрочную и среднесрочную перспективу, — отметили в КФФ.

    Ранее генеральным секретарем Казахстанской федерации футбола был назначен Давид Лория.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Сборная Казахстана Назначения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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