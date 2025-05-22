В сборной Казахстана по футболу объявили о новых назначениях
В Казахстанской федерации футбола произошли комплексные изменения в структуре национальных и юношеских сборных команд, передает агентство Kazinform со ссылкой на КФФ.
В рамках перехода к новому этапу развития назначены следующие специалисты:
- Геннадий Скуртул — технический директор КФФ;
- Руслан Балтиев — директор департамента национальных сборных КФФ;
- Али Алиев — главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу;
- Денис Мамонов — старший тренер молодежной сборной Казахстана по футболу (U-21);
- Кирилл Кекер — старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу (U-19);
- Бауыржан Сагындык — старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу (U-17);
- Мадияр Кембилов — главный тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу;
- Жанна Мальгаждарова — старший тренер женской сборной Казахстана по футболу (U-19);
- Юлия Мамонова — старший тренер женской сборной Казахстана по футболу (U-17);
— Эти кадровые назначения отражают курс на системные преобразования в техническом секторе Федерации — от стратегического планирования и методологической работы до развития региональных программ, подготовки тренерских кадров и координации сборных команд. В начале 2026 года будет представлена новая стратегия технического развития футбола в Казахстане, охватывающая мужской, женский, юношеский и молодежный футбол. Эта стратегия определит ключевые направления роста, современные принципы подготовки игроков и тренеров, а также цели на краткосрочную и среднесрочную перспективу, — отметили в КФФ.
Ранее генеральным секретарем Казахстанской федерации футбола был назначен Давид Лория.