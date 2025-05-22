В сборной Казахстана по футболу объявили о новых назначениях

В рамках перехода к новому этапу развития назначены следующие специалисты:

— Эти кадровые назначения отражают курс на системные преобразования в техническом секторе Федерации — от стратегического планирования и методологической работы до развития региональных программ, подготовки тренерских кадров и координации сборных команд. В начале 2026 года будет представлена новая стратегия технического развития футбола в Казахстане, охватывающая мужской, женский, юношеский и молодежный футбол. Эта стратегия определит ключевые направления роста, современные принципы подготовки игроков и тренеров, а также цели на краткосрочную и среднесрочную перспективу, — отметили в КФФ.