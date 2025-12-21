От Администрации Президента до областных ведомств: кадровые назначения недели

Айбек Смадияров назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Он родился 7 июля 1983 года в Алматы, окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Трудовую деятельность начал в 2005 году в АО «Банк Китая в Казахстане», после чего работал в системе Министерства иностранных дел РК, включая службу в посольствах Казахстана в Венгрии и Вьетнаме. В разные годы занимал должности эксперта пресс-службы Президента РК, руководителя пресс-службы МИД, заместителя председателя Комитета международной информации – пресс-секретаря МИД, а также директора департамента коммуникаций – официального представителя внешнеполитического ведомства. С марта по декабрь 2025 года возглавлял Комитет международной информации и являлся официальным представителем Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В Жамбылской области новый руководитель управления сельского хозяйства. Им стал Абдирасил Желеубаев. Родился в 1993 году в Таразе.

Окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Технологические машины и оборудование», где также получил степень магистра техники и технологий, а позже завершил обучение в Таразском региональном университете имени М.Х. Дулати по специальности «Экономика». С ноября 2025 года является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2017 году в управлении сельского хозяйства акимата Жамбылской области, где прошел путь от главного специалиста отдела растениеводства до руководящих должностей, работал в структуре Министерства сельского хозяйства РК, а с июля 2024 года до настоящего времени занимал пост заместителя руководителя управления сельского хозяйства Жамбылской области.

Талгат Козбеков возглавил департамент государственных доходов по Актюбинской области.

В 1997 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «Маркетинг и коммерция», в 2002 году – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность в органах государственных доходов начал в 1999 году с должности налогового инспектора налогового комитета Панфиловского района. В разные годы работал ведущим и старшим налоговым инспектором, руководителем отдела, заместителем руководителя управления, возглавлял управления Панфиловского и Уйгурского районов, а также Департаменты государственных доходов по Алматинской области, области Жетысу и Актюбинской области, был заместителем руководителя ДГД по Атырауской области. В последний год занимал должность заместителя акима Туркестанской области.

Кадровые перестановки затронули администрацию города Семей. Заместителем акима назначен Бахтияр Топаев.

Он родился в 1983 году в Акмолинской области, в 2007 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Стандартизация и сертификация», а в 2016 году – Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2008 году в аппарате акима района Сарыарка города Астаны, где работал техником по учету, затем занимал должности главного специалиста и руководителя отдела благоустройства. В последующие годы возглавлял подразделения, курирующие вопросы санитарной очистки, содержания территорий и развития общественных пространств, работал главным инспектором районного акимата. С октября 2020 года по май 2025 года занимал пост руководителя отдела благоустройства аппарата акима района Алматы, а с мая 2025 года до назначения руководил отделом жилищно-коммунального хозяйства города Семей.

Главой управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области назначен Казбек Арантаев.

Родился в 1979 году, имеет высшее образование: в 2001 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В период с 2005 по 2023 годы занимал руководящие должности в негосударственных организациях в сфере строительства и коммунального хозяйства. В 2023–2024 годах работал руководителем отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара, а с 2024 года до назначения возглавлял отдел строительства города Павлодара.