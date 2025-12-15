Талгат Козбеков возглавил департамент госдоходов по Актюбинской области

В 1997 году он окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «Маркетинг и коммерция», в 2002 году — Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность он начал с 1999 года в органах государственных доходов с налогового комитета Панфиловского района в должности налогового инспектора.

Работал ведущим, старшим налоговым инспектором, руководителем отдела, заместителем руководителя управления, руководителем управлений Панфиловского и Уйгурского районов, заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области, руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области, по области Жетысу, по Актюбинской области.

Последний год являлся заместителем акима Туркестанской области.

Ранее департамент госдоходов по Астане возглавил Серик Манзоров.