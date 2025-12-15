РУ
    Назначен новый замакима города Семея

    Заместителем акима города Семея назначен Бахтияр Топаев, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Семее назначен новый заместитель акима города
    Фото: акимат Семея

    Он родился в 1983 году в Акмолинской области. В 2007 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Стандартизация и сертификация», в 2016 году — Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности «Юриспруденция».

    Трудовую деятельность Бахтияр Топаев начал в 2008 году в аппарате акима района Сарыарка города Астаны, где работал техником по учёту. В 2010–2012 годах занимал должности главного специалиста и руководителя отдела благоустройства.

    В 2013–2017 годах возглавлял отдел благоустройства, курируя вопросы санитарной очистки и содержания территории района. В 2017–2019 годах руководил отделом благоустройства и развития общественных пространств аппарата акима района Сарыарка, а в 2019–2020 годах работал главным инспектором районного акимата.

    С октября 2020 года по май 2025 года Бахтияр Топаев занимал должность руководителя отдела благоустройства аппарата акима района Алматы. С мая 2025 года и до назначения являлся руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства города Семей.

    Ранее сообщалось, что назначен руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области.

