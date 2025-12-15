РУ
    11:17, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области

    С июля 2024 года по настоящее время специалист занимал должность заместителя руководителя управления, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

    р
    Фото: gov.kz

    Абдирасил Желеубаев родился в 1993 году в городе Таразе. Имеет высшее образование. В 2012 году окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Технологические машины и оборудование». В 2016 году в этом же вузе получил степень магистра техники и технологий по данной специальности. В 2022 году окончил Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати по специальности «Экономика».

    С ноября 2025 года является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2017 году в управлении сельского хозяйства акимата Жамбылской области главным специалистом отдела растениеводства.

    В последующие годы работал главным специалистом и руководителем отдела растениеводства и водного хозяйства управления сельского хозяйства Жамбылской области; главным экспертом и руководителем управления агромелиорации Департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК. В июне 2024 года назначен руководителем отдела растениеводства, государственного зерна, семенной и технической инспекции управления сельского хозяйства Жамбылской области.

    С июля 2024 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Жамбылской области.

    Ранее мы рассказывали кто занял ключевые посты в Правительстве и регионах на минувшей неделе.

    Алексей Поляков
