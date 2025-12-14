От замрука АП до руководителей ведомств — кадровые назначения за неделю в Казахстане

Начнем с самого важного назначения. Указом Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, сообщили в пресс-службе Акорды.

Фото: primeminister.kz

Асел Жанасова родилась 8 июля 1987 года в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК «Болашақ» в области компьютерных наук, в 2014 году — магистратуру Кембриджского университета и МГУ имени М. В. Ломоносова по программе «Executive Management».

В 2010–2014 гг. работала специалистом по информационным технологиям, менеджером управления по информационным технологиям, директором департамента по кибер-безопасности международной компании в г. Лондон.

В 2014–2016 гг. была заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

В 2016–2017 гг. — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде».

В 2017–2018 гг. — советник управляющего Международного финансового центра «Астана».

В 2018–2020 гг. была управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

В 2020–2022 гг. — вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

В 2022–2025 гг. — председатель правления АО «Казпочта».

С 8 июня 2025 года назначена советником Президента Республики Казахстан.

В это же время руководителем территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по области Улытау назначен Асхат Есеев.

Фото: департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля по области Улытау

Асхат Каиржанович родился в 1984 году. Окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова и Карагандинский экономический университет по специальностям «Электромеханика» и «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером Научно-исследовательского института. С 2007 года занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций. В 2015–2025 годах работал ведущим экспертом, главным инспектором и региональным инспектором в Аппарате Правительства. В текущем году занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай, а также работал главным консультантом аппарата Мажилиса Парламента.

Также назначен новый глава управления строительства Алматинской области. Им стал Жасулан Оналбаев.

Фото: акимат Алматинской области

Жасулан Оналбаев родился в 1988 году, имеет высшее образование. В 2010 году окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева по специальности «строительство», в 2016 году — Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2010 году в ТОО «АкТал ЭнергоСервисСтрой» в должности главного инженера. В разные годы работал заместителем директора ТОО «СагиСтройГрупп», ведущим и главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства Илийского района Алматинской области, акимом сельского округа КазЦИК, ведущим специалистом и акимом Ащыбулакского сельского округа, руководителем отдела и заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

С января 2025 года занимал должность заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

Исполняющим обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области на минувшей неделе стал Нариман Алмасулы. До назначения с мая 2025 года он занимал должность заместителя руководителя этого же управления.

Фото: акимат ВКО

Нариман Алмасулы окончил университет «Туран» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1995 году помощником юриста. Позднее работал секретарем судебного заседания алматинского областного суда, главным специалистом регистрационной службы Министерства юстиции, возглавлял уланский филиал Центра по недвижимости, а также исполнял обязанности начальника отдела регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции ВКО.

В разное время он занимал руководящие должности в транспортном контроле, областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства, в Казахстанском институте стандартизации и сертификации, а также в бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Работал главным специалистом в государственно-правовом отделе аппарата акима района Улкен Нарын.