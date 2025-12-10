РУ
    Назначен руководитель департамента госэнергонадзора по области Улытау

    Руководителем территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по области Улытау назначен Асхат Есеев, передает агентство Kazinform.

    Фото: департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля по области Улытау

    Руководителем территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по области Улытау назначен Асхат Есеев.

    Асхат Каиржанович родился в 1984 году.

    Окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова и Карагандинский экономический университет по специальностям «Электромеханика» и «Экономика».

    Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером Научно-исследовательского института.

    С 2007 года занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций.

    В 2015–2025 годах работал ведущим экспертом, главным инспектором и региональным инспектором в Аппарате Правительства.

    В текущем году занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай, а также работал главным консультантом Аппарата Мажилиса Парламента.

    Напомним, Комитет государственного энергетического надзора и контроля был создан в августе этого года. Ведомство будет осуществлять контроль и руководство в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики, включая производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии. 

