Назначен руководитель департамента госэнергонадзора по области Улытау

Руководителем территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по области Улытау назначен Асхат Есеев.

Асхат Каиржанович родился в 1984 году.

Окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова и Карагандинский экономический университет по специальностям «Электромеханика» и «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером Научно-исследовательского института.

С 2007 года занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В 2015–2025 годах работал ведущим экспертом, главным инспектором и региональным инспектором в Аппарате Правительства.

В текущем году занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай, а также работал главным консультантом Аппарата Мажилиса Парламента.

Напомним, Комитет государственного энергетического надзора и контроля был создан в августе этого года. Ведомство будет осуществлять контроль и руководство в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики, включая производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии.