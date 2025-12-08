Назначен новый глава управления строительства Алматинской области

Жасулан Оналбаев родился в 1988 году, имеет высшее образование. В 2010 году окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева по специальности «строительство», в 2016 году — Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2010 году в ТОО «АкТал ЭнергоСервисСтрой» в должности главного инженера. В разные годы работал заместителем директора ТОО «СагиСтройГрупп», ведущим и главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства Илийского района Алматинской области, акимом сельского округа КазЦИК, ведущим специалистом и акимом Ащыбулакского сельского округа, руководителем отдела и заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

С января 2025 года занимал должность заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

До назначения Жасулана Оналбаева управление строительства региона возглавлял Мухамедгарип Курмангалиев.