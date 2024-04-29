Назначен руководитель управления строительства Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Мухамедгарип Курмангалиев назначен на должность руководителя управления строительства региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мухамедгарип Курмангалиев родился в 1974 году в городе Тараз Жамбылской области. В 1997 году окончил Жамбылский университет по специальности «Строительство автомобильных дорог и самолетных площадок», в 2003 году - Университет оценки по специальности «кадастрово-правовая экспертиза имущества».

Трудовую деятельность начал преподавателем Каратауского инженерно-технического комплекса Жамбылского университета. В разные годы работал старшим преподавателем Института оценки, ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя департамента строительства города Алматы. Занимал должность заместителя председателя правления АО «Самрук-Казына Construction», «Центр информационных технологий» города Алматы, директора ТОО «Basyer Construction», «Alan Construction», руководителя управления Казахского национального аграрного университета, руководителя отдела в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

До этого руководителем управления строительства Алматинской области был Сапар Нурашев.