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    12:40, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Назначен руководитель управления строительства Алматинской области

    Мухамедгарип Курмангалиев
    Фото: акимат

    Распоряжением акима Алматинской области Мухамедгарип Курмангалиев назначен на должность руководителя управления строительства региона, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Мухамедгарип Курмангалиев родился в 1974 году в городе Тараз Жамбылской области. В 1997 году окончил Жамбылский университет по специальности «Строительство автомобильных дорог и самолетных площадок», в 2003 году - Университет оценки по специальности «кадастрово-правовая экспертиза имущества».

    Трудовую деятельность начал преподавателем Каратауского инженерно-технического комплекса Жамбылского университета. В разные годы работал старшим преподавателем Института оценки, ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя департамента строительства города Алматы. Занимал должность заместителя председателя правления АО «Самрук-Казына Construction», «Центр информационных технологий» города Алматы, директора ТОО «Basyer Construction», «Alan Construction», руководителя управления Казахского национального аграрного университета, руководителя отдела в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

    До этого руководителем управления строительства Алматинской области был Сапар Нурашев

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Строительство Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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