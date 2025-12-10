РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:36, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Асел Жанасова назначена замруководителя Администрации Президента РК

    Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Асел Жанасова
    Фото: primeminister.kz

    - Указом Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, - говорится в сообщении.

    Асел Жанасова родилась 8 июля 1987 года в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК «Болашақ» в области компьютерных наук, в 2014 году - магистратуру Кембриджского университета и МГУ им. М.В. Ломоносова по программе «Executive Management».

    Трудовой стаж:

    2010-2014 гг. – специалист по информационным технологиям, менеджер Управления по информационным технологиям, директор департамента по кибер-безопасности международной компании в г. Лондон.

    2014-2016 гг. – заместитель директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

    2016-2017 гг. – председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде».

    2017-2018 гг. – советник управляющего Международного финансового центра «Астана».

    2018-2020 гг. – управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

    2020-2022 гг. – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан

    2022-2025 гг. – председатель правления АО «Казпочта».

    С 8 июня 2025 года назначена советником Президента Республики Казахстан.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают