Асел Жанасова назначена замруководителя Администрации Президента РК

- Указом Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, - говорится в сообщении.

Асел Жанасова родилась 8 июля 1987 года в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК «Болашақ» в области компьютерных наук, в 2014 году - магистратуру Кембриджского университета и МГУ им. М.В. Ломоносова по программе «Executive Management».

Трудовой стаж:

2010-2014 гг. – специалист по информационным технологиям, менеджер Управления по информационным технологиям, директор департамента по кибер-безопасности международной компании в г. Лондон.

2014-2016 гг. – заместитель директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

2016-2017 гг. – председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде».

2017-2018 гг. – советник управляющего Международного финансового центра «Астана».

2018-2020 гг. – управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

2020-2022 гг. – вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан

2022-2025 гг. – председатель правления АО «Казпочта».

С 8 июня 2025 года назначена советником Президента Республики Казахстан.