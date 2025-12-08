И.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог назначили в ВКО

До этого, с мая 2025 года, он занимал должность заместителя руководителя этого же управления.

Нариман Алмасулы окончил университет «Туран» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1995 году помощником юриста. Позднее работал секретарем судебного заседания Алматинского областного суда, главным специалистом регистрационной службы Министерства юстиции, возглавлял Уланский филиал Центра по недвижимости, а также исполнял обязанности начальника отдела регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции ВКО.

В разное время он занимал руководящие должности в транспортном контроле, областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства, в Казахстанском институте стандартизации и сертификации, а также в бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Работал главным специалистом в государственно-правовом отделе аппарата акима района Улкен Нарын.

— Назначение и. о. руководителя позволит обеспечить стабильность в работе ведомства на фоне усиливающихся требований к качеству пассажирских услуг и реализации дорожных проектов, — отметили в акимате области.

Напомним, руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Данияра Уахитова сняли с должности в ВКО по результатам комплексной проверки с участием правоохранительных органов, инициированной после недавней аварии на Шнайдеровском мосту.