РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    И.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог назначили в ВКО

    Исполняющим обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области назначен Нариман Алмасулы, передаёт корреспондент агентства Kazinform.  

    Нариман Алмасулы
    Фото: акимат ВКО

    До этого, с мая 2025 года, он занимал должность заместителя руководителя этого же управления.

    Нариман Алмасулы окончил университет «Туран» по специальности «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 1995 году помощником юриста. Позднее работал секретарем судебного заседания Алматинского областного суда, главным специалистом регистрационной службы Министерства юстиции, возглавлял Уланский филиал Центра по недвижимости, а также исполнял обязанности начальника отдела регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции ВКО.

    В разное время он занимал руководящие должности в транспортном контроле, областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства, в Казахстанском институте стандартизации и сертификации, а также в бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Работал главным специалистом в государственно-правовом отделе аппарата акима района Улкен Нарын.

    — Назначение и. о. руководителя позволит обеспечить стабильность в работе ведомства на фоне усиливающихся требований к качеству пассажирских услуг и реализации дорожных проектов, — отметили в акимате области.

    Напомним, руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Данияра Уахитова сняли с должности в ВКО по результатам комплексной проверки с участием правоохранительных органов, инициированной после недавней аварии на Шнайдеровском мосту.

    Теги:
    Кадровые назначения ВКО Восточно-Казахстанская область Назначения Транспорт Акимат
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают