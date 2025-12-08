Руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог сняли с должности в ВКО

Прежний глава ведомства Данияр Уахитов освобожден от занимаемой должности.

Решение принято в рамках мер по минимизации коррупционных рисков в государственном аппарате. В акимате области подчеркивают: усиление дисциплины и прозрачности стало приоритетом после недавней аварии на Шнайдеровском мосту.

Именно после этого инцидента по протокольному поручению акима области Нурымбета Сактаганова была инициирована комплексная проверка с участием правоохранительных органов, в ходе которой были выявлены противоправные действия Уахитова.

— Сейчас материалы находятся в работе у уполномоченных органов. Только они дадут окончательную правовую оценку, — сообщили в акимате области.

Там же отметили, что работа по повышению ответственности государственных служащих будет продолжена. В регионе ужесточают контроль за исполнением служебных обязанностей и качеством реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, Шнайдеровский мост обрушился 1 сентября, из-за подмытия опор.

Позже по факту возбудили уголовное дело.

В октябре аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил, что в Усть-Каменогорске вместо рухнувшего Шнайдеровского моста построят новый.