    11:56, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог сняли с должности в ВКО

    В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области сменится руководитель, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Данияр Уахитов
    Фото: акимат ВКО

    Прежний глава ведомства Данияр Уахитов освобожден от занимаемой должности.

    Решение принято в рамках мер по минимизации коррупционных рисков в государственном аппарате. В акимате области подчеркивают: усиление дисциплины и прозрачности стало приоритетом после недавней аварии на Шнайдеровском мосту.

    Именно после этого инцидента по протокольному поручению акима области Нурымбета Сактаганова была инициирована комплексная проверка с участием правоохранительных органов, в  ходе которой были выявлены противоправные действия Уахитова.

    — Сейчас материалы находятся в работе у уполномоченных органов. Только они дадут окончательную правовую оценку, — сообщили в акимате области.

    Там же отметили, что работа по повышению ответственности государственных служащих будет продолжена. В регионе ужесточают контроль за исполнением служебных обязанностей и качеством реализации инфраструктурных проектов.

    Напомним, Шнайдеровский мост обрушился 1 сентября, из-за подмытия опор.

    Позже по факту возбудили уголовное дело.

    В октябре аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил, что в Усть-Каменогорске вместо рухнувшего Шнайдеровского моста построят новый.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Транспорт Акимат
    Нелли Нигматуллина
    Автор
