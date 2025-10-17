РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:50, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске вместо рухнувшего Шнайдеровского моста построят новый

    В Усть-Каменогорске на месте обрушившегося Шнайдеровского моста возведут новую переправу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске решают судьбу Шнайдеровского моста
    Фото: Олег Серов

    О строительстве современного моста через реку Ульбу сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, выступая с отчётом на сессии областного маслихата. По его словам, старое сооружение восстанавливать нецелесообразно — оно изношено и не отвечает требованиям безопасности.

    Напомним, 1 сентября на мосту, расположенном в створе Малой объездной, обрушился один из центральных пролётов длиной 16 метров.

    Сооружение, построенное ещё в 1941 году как временный железнодорожный переход, позже стало автомобильным.

    За последние годы на его обследование и ремонты потратили сотни миллионов тенге. Но мост всё равно рухнул, возбуждено уголовное дело.

    — Мы приняли решение не проводить очередной ремонт, а построить новый мост, который обеспечит безопасное и бесперебойное движение транспорта, — подчеркнул глава региона.

    Между тем, ранее обследование рухнувшего моста перенесли на зиму.

     

    Нелли Нигматуллина
