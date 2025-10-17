В Усть-Каменогорске вместо рухнувшего Шнайдеровского моста построят новый

О строительстве современного моста через реку Ульбу сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, выступая с отчётом на сессии областного маслихата. По его словам, старое сооружение восстанавливать нецелесообразно — оно изношено и не отвечает требованиям безопасности.

Напомним, 1 сентября на мосту, расположенном в створе Малой объездной, обрушился один из центральных пролётов длиной 16 метров.

Сооружение, построенное ещё в 1941 году как временный железнодорожный переход, позже стало автомобильным.

За последние годы на его обследование и ремонты потратили сотни миллионов тенге. Но мост всё равно рухнул, возбуждено уголовное дело.

— Мы приняли решение не проводить очередной ремонт, а построить новый мост, который обеспечит безопасное и бесперебойное движение транспорта, — подчеркнул глава региона.

Между тем, ранее обследование рухнувшего моста перенесли на зиму.