    20:22, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нового руководителя управления ГАСК представили в Павлодарской области

    Главой управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области назначен Казбек Арантаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: Валерия Бугаева

    Казбек Арантаев 1979 года рождения, имеет высшее образование, в 2001 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

    В период с 2005 по 2023 годы занимал руководящие должности в негосударственных организациях в сфере строительства и коммунального хозяйства.

    С 2023 по 2024 годы работал в должности руководителя Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара. С 2024 года до настоящего назначения работал руководителем Отдела строительства города Павлодара.

    Напомним, ранее в Семее назначен новый заместитель акима города. 

    Артём Викторов
    Автор
