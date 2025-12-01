Нового руководителя управления ГАСК представили в Павлодарской области
Главой управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области назначен Казбек Арантаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Казбек Арантаев 1979 года рождения, имеет высшее образование, в 2001 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В период с 2005 по 2023 годы занимал руководящие должности в негосударственных организациях в сфере строительства и коммунального хозяйства.
С 2023 по 2024 годы работал в должности руководителя Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара. С 2024 года до настоящего назначения работал руководителем Отдела строительства города Павлодара.
