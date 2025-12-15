РУ
    Айбек Смадияров назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента

    Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Смадияров
    Фото: Aibek Smadiyarov / Facebook

    — Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

    Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Алматы. Окончил Казахский Университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2004).

    Трудовой стаж:

    2005г. - специалист административного департамента Акционерного общества «Банк Китая в Казахстане»;

    2006–2008 гг. - специалист департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК;

    2008–2010 гг. - атташе, третий секретарь департамента Европы Министерства иностранных дел РК;

    2010–2012 гг. - третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгрии;

    2012–2013 гг. - эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан;

    2013–2014 гг. - первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел РК;

    2014–2018 гг.- второй, затем первый секретарь Посольства Республики Казахстан во Вьетнаме;

    2018–2019 гг.- руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК;

    2019–2023 гг.- заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел РК;

    2023–2025 гг. - директор департамента коммуникаций – официальный представитель Министерства иностранных дел РК;

    С марта 2025 – по декабрь 2025 - председатель Комитета международной информации – официальный представитель Министерства иностранных дел РК.

    Ранее сообщалось, что Айбек Смадияров покинул пост официального представителя МИД Казахстана.

