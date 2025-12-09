РУ
    17:36, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Айбек Смадияров покинул пост официального представителя МИД Казахстана

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров оставляет свой пост спустя семь лет, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Айбек Смадияров Қазақстан СІМ Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы – Ресми өкілі болып тағайындалды
    Фото: МИД РК

    О своем уходе с должности он сообщил журналистам на брифинге в ведомстве.

    — Я готовился к этому дню. Это не внезапное решение — это было мое личное решение. Восемь лет стою за этой трибуной. За эти годы наша страна прошла много этапов во внешней политике, было много вопросов. И только благодаря вам весь мир знал о Казахстане. Вы оказывали мощнейшую поддержку Министерству иностранных дел, — обратился он к журналистам.

    На посту официального представителя МИД Казахстана Айбек Смадияров находился с 2018 года. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

    Напомним, с февраля 2025 года он также занимал должность председателя Комитета международной информации МИД РК. 

    В разные годы работал в департаментах МИД Казахстана, посольствах РК в Венгрии и Вьетнаме, в пресс-службе Президента, возглавлял пресс-службу МИД, затем занимал руководящие должности в Комитете международной информации и департаменте коммуникаций внешнеполитического ведомства.

    Айбек Смадияров МИД РК
