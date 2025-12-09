Айбек Смадияров покинул пост официального представителя МИД Казахстана

О своем уходе с должности он сообщил журналистам на брифинге в ведомстве.

— Я готовился к этому дню. Это не внезапное решение — это было мое личное решение. Восемь лет стою за этой трибуной. За эти годы наша страна прошла много этапов во внешней политике, было много вопросов. И только благодаря вам весь мир знал о Казахстане. Вы оказывали мощнейшую поддержку Министерству иностранных дел, — обратился он к журналистам.

На посту официального представителя МИД Казахстана Айбек Смадияров находился с 2018 года. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Напомним, с февраля 2025 года он также занимал должность председателя Комитета международной информации МИД РК.

В разные годы работал в департаментах МИД Казахстана, посольствах РК в Венгрии и Вьетнаме, в пресс-службе Президента, возглавлял пресс-службу МИД, затем занимал руководящие должности в Комитете международной информации и департаменте коммуникаций внешнеполитического ведомства.