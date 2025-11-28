Оползни и наводнения в Шри-Ланке унесли жизни 47 человек

Как пишет местная газета Daily Mirror, в заявлении Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Шри-Ланки отмечается, что в результате сильных дождей, продолжающихся в стране с прошлой недели, произошли человеческие жертвы.

- В результате стихийных бедствий погибли 47 человек, 21 человек пропал без вести, а также затоплено большое количество домов, сельскохозяйственных угодий и дорог. По всей стране от стихийных бедствий пострадали 5 893 человека, - говорится в сообщении.

Власти заявили, что в горных районах в результате падения камней, грязи и деревьев на рельсы приостановлено движение некоторых поездов, а некоторые линии оказались под водой.

Напомним, за последние дни сильные дожди вызвали наводнения в разных странах - в Албани и Греции, в Малайзии, во Вьетнаме, в секторе Газа.