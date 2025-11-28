РУ
    07:57, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Оползни и наводнения в Шри-Ланке унесли жизни 47 человек

    Из-за стихийных бедствий в Шри-Ланке погибли 47 человек, 21 человек пропал без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Фото: Анадолу

    Как пишет местная газета Daily Mirror, в заявлении Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Шри-Ланки отмечается, что в результате сильных дождей, продолжающихся в стране с прошлой недели, произошли человеческие жертвы.

    - В результате стихийных бедствий погибли 47 человек, 21 человек пропал без вести, а также затоплено большое количество домов, сельскохозяйственных угодий и дорог. По всей стране от стихийных бедствий пострадали 5 893 человека, - говорится в сообщении.

    Власти заявили, что в горных районах в результате падения камней, грязи и деревьев на рельсы приостановлено движение некоторых поездов, а некоторые линии оказались под водой.

    Напомним, за последние дни сильные дожди вызвали наводнения в разных странах - в Албани и Греции, в Малайзии, во Вьетнаме, в секторе Газа.

    Теги:
    Наводнение Наводнения Шри-Ланка Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
