Оползни и наводнения в Шри-Ланке унесли жизни 47 человек
Из-за стихийных бедствий в Шри-Ланке погибли 47 человек, 21 человек пропал без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Как пишет местная газета Daily Mirror, в заявлении Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Шри-Ланки отмечается, что в результате сильных дождей, продолжающихся в стране с прошлой недели, произошли человеческие жертвы.
- В результате стихийных бедствий погибли 47 человек, 21 человек пропал без вести, а также затоплено большое количество домов, сельскохозяйственных угодий и дорог. По всей стране от стихийных бедствий пострадали 5 893 человека, - говорится в сообщении.
Власти заявили, что в горных районах в результате падения камней, грязи и деревьев на рельсы приостановлено движение некоторых поездов, а некоторые линии оказались под водой.
Напомним, за последние дни сильные дожди вызвали наводнения в разных странах - в Албани и Греции, в Малайзии, во Вьетнаме, в секторе Газа.