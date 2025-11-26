Палатки палестинцев в Газе оказались затоплены из-за сильных дождей

В секторе Газа вновь затопило палаточные лагеря палестинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за израильских ударов. Сильные дожди превратили временные поселения в зону бедствия.

По словам очевидцев, в районе аль-Меваси на юге Хан-Юнуса вода прорвалась в десятки палаток. Некоторые из них были полностью смяты потоками, другие сорвало и унесло мощным ветром.

Официальный представитель муниципалитета Хан-Юнуса Саиб Лакан заявил в комментарии «Анадолу», что «ситуация в городе фактически катастрофическая», поскольку Израиль за время военных действий разрушил значительную часть дорожной сети, водоснабжения, канализации и системы отвода дождевых вод.

По данным Лакана, в Хан-Юнусе сейчас находятся около 900 тысяч человек, как местные жители, так и перемещенные из других районов, и все они непосредственно сталкиваются с последствиями погодных условий.

Он отметил, что за два года Израиль разрушил более 220 тыс. метров дорожного полотна, что составляет свыше 90% городской инфраструктуры. По словам представителя, нехватки ресурсов муниципальные службы «физически не справляются» с масштабом разрушений.

Лакан сказал, что аварийные бригады работают в крайне тяжелых условиях.

— Наши сотрудники пытаются спасать людей, живущих в палатках, используя минимальные средства и изношенное оборудование, — добавил он.

Лакан охарактеризовал происходящее в Хан-Юнусе как «темную и трагичную картину».

Ранее сообщалось, что Турецкий Красный Полумесяц обеспечивает 35 тысяч горячих порций в день в Газе.