    03:00, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Палатки палестинцев в Газе оказались затоплены из-за сильных дождей

    Ситуация в городе находится в критическом состоянии из-за того, что Израиль разрушил системы отвода дождевых вод, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    сектор Газа
    Фото: Анадолу

    В секторе Газа вновь затопило палаточные лагеря палестинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за израильских ударов. Сильные дожди превратили временные поселения в зону бедствия.

    По словам очевидцев, в районе аль-Меваси на юге Хан-Юнуса вода прорвалась в десятки палаток. Некоторые из них были полностью смяты потоками, другие сорвало и унесло мощным ветром.

    Официальный представитель муниципалитета Хан-Юнуса Саиб Лакан заявил в комментарии «Анадолу», что «ситуация в городе фактически катастрофическая», поскольку Израиль за время военных действий разрушил значительную часть дорожной сети, водоснабжения, канализации и системы отвода дождевых вод.

    По данным Лакана, в Хан-Юнусе сейчас находятся около 900 тысяч человек, как местные жители, так и перемещенные из других районов, и все они непосредственно сталкиваются с последствиями погодных условий.

    Он отметил, что за два года Израиль разрушил более 220 тыс. метров дорожного полотна, что составляет свыше 90% городской инфраструктуры. По словам представителя, нехватки ресурсов муниципальные службы «физически не справляются» с масштабом разрушений.

    Лакан сказал, что аварийные бригады работают в крайне тяжелых условиях.

    — Наши сотрудники пытаются спасать людей, живущих в палатках, используя минимальные средства и изношенное оборудование, — добавил он. 

    Лакан охарактеризовал происходящее в Хан-Юнусе как «темную и трагичную картину».

    Ранее сообщалось, что Турецкий Красный Полумесяц обеспечивает 35 тысяч горячих порций в день в Газе. 

    Наводнения Палестино-израильский конфликт Мировые новости
