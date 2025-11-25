РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:30, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    35 тысяч горячих порций в день: помощь Турецкого Красного Полумесяца в Газе

    Гуманитарная помощь, отправленная в рамках акции «Корабль добра» начала поступать в Газу и распределяться среди нуждающихся, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    гумапомощь, гуманитарная помощь, Газа
    Фото: Анадолу

    Турецкий Красный Полумесяц увеличил ежедневную мощность столовых в городе Газа и Дейр-эль-Балах в секторе Газа до 35 тыс. порций горячей еды.

    Согласно заявлению Турецкого Красного Полумесяца, гуманитарная помощь, отправленная последним судном в рамках акции «Корабль добра», несмотря на ограничения на пограничных переходах, начала поступать в Газу и распределяться среди нуждающихся.

    Несмотря на ограничения на КПП «Рафах», значительная часть гуманитарных грузов все же дошла до Газы, а команды Красного Полумесяца продолжают оказывать помощь нуждающимся непосредственно на местах.

    Блюда с высоким содержанием белка вносят важный вклад в борьбу с недоеданием в районах, где проблема особенно остра.

    Эта услуга, предоставляемая в регионах с критическим уровнем доступа к продовольствию, имеет жизненно важное значение особенно для перемещенных семей, пожилых людей и детей.

    Ранее сообщалось, что британская активистка Рут Герберт прошла пешком из Великобритании в Стамбул, чтобы собрать пожертвования для организации Medical Aid for Palestinians — «Медицинская помощь палестинцам». 

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Гуманитарная помощь Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают