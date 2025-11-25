35 тысяч горячих порций в день: помощь Турецкого Красного Полумесяца в Газе

Турецкий Красный Полумесяц увеличил ежедневную мощность столовых в городе Газа и Дейр-эль-Балах в секторе Газа до 35 тыс. порций горячей еды.

Согласно заявлению Турецкого Красного Полумесяца, гуманитарная помощь, отправленная последним судном в рамках акции «Корабль добра», несмотря на ограничения на пограничных переходах, начала поступать в Газу и распределяться среди нуждающихся.

Несмотря на ограничения на КПП «Рафах», значительная часть гуманитарных грузов все же дошла до Газы, а команды Красного Полумесяца продолжают оказывать помощь нуждающимся непосредственно на местах.

Блюда с высоким содержанием белка вносят важный вклад в борьбу с недоеданием в районах, где проблема особенно остра.

Эта услуга, предоставляемая в регионах с критическим уровнем доступа к продовольствию, имеет жизненно важное значение особенно для перемещенных семей, пожилых людей и детей.

