Марш ради Палестины: британская активистка идет пешком до Турции, чтобы собрать пожертвования

52-летняя Герберт вышла из своего дома в Арнсайде 2 мая 2025 года. Пройдя Великобританию, Францию, Швейцарию, Италию, Словению, Черногорию, Албанию, Северную Македонию и Грецию, она добралась до Турции.

Свое путешествие под названием «Большой марш ради Палестины», которое длится уже 6,5 месяца, Герберт завершит в субботу, 15 ноября, в Стамбуле.

На сегодняшний день активистке удалось собрать около 50 тысяч фунтов стерлингов. В беседе с «Анадолу» Герберт рассказала, как возникла идея ее акции, каких целей она добивается и что пережила в пути.

— Увидев боль, которую переживают палестинцы у меня появилось желание сделать хоть что-то. Участие в протестах было обычным делом, но я чувствовала, что этого недостаточно. Я хотела поддержать благотворительную организацию Medical Aid for Palestinians. Так и появилась идея пешего похода как способа собрать средства, — рассказала Герберт.

Активистка рассказала, что хочет сделать больше для палестинцев в этот тяжелый период и встретиться с людьми в мире, которые поддерживают палестинскую борьбу.

— Ужасающие кадры из Газы глубоко ранили человечество. Я хотела, чтобы это путешествие физически и морально помогло палестинцам. Прошло 6,5 месяца. В субботу я завершу путь в Стамбуле, — отметила она, призывая к долгосрочной поддержке Палестины. — Если каждый человек делает хоть что-то, мы создаем волну. По мере того, как эта волна растет, присоединяются все новые люди, и мы понимаем, что не одни.

Фото: Анадолу

Герберт призвала сохранять надежду и продолжать бороться. Любое сопротивление и любая борьба, по ее мнению, требуют времени и усилий.

— Мне кажется, наша человечность испытывается Палестиной. То, как мы относимся к Палестине, показывает, каким будет наше влияние на планету и на мир. Мы не можем безучастно смотреть, как людей уничтожают и лишают домов. Мы должны продолжать бороться за справедливость. Поэтому я говорю: Палестине нужны и мир, и справедливость. Мир и справедливость — они действительно необходимы, — заявила активистка.

Герберт рассказала, что прошла через 12 стран, встретила множество людей и увидела много проявлений доброты от бесплатной еды до бесплатного ночлега.

Она добавила, что почти достигла своей цели по сбору средств 50 тысяч фунтов стерлингов, установленной для организации Medical Aid for Palestinians.

— Возвращение домой будет большим изменением, и я пытаюсь подготовить себя к этому. Я занимаюсь этим уже 6 месяцев, и возвращение, скорее всего, станет непростым моментом. Но я планирую поехать домой на поезде — так я смогу увидеть весь путь, который прошла. А затем встречусь с семьей в Лондоне, — сказала она.

