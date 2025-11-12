Израиль вновь открыл КПП Циким для ввоза гумпомощи в Газу

Израиль в среду возобновил работу КПП Циким на севере сектора Газа для пропуска гуманитарных грузов. Об этом сообщило COGAT, управление министерства обороны Израиля, отвечающее за координацию помощи на палестинских территориях.

Решение принято по распоряжению политического руководства страны и стало ответом на неоднократные призывы ООН открыть проход для снабжения северных районов анклава, сильно пострадавших в ходе конфликта.

📍Update:



In accordance with a directive of the political echelon, today (Wednesday), the ‘Zikim’ crossing has been opened for the entry of humanitarian aid trucks into the Gaza Strip. The aid will be transferred by the UN and international organizations following thorough… — COGAT (@cogatonline) November 12, 2025

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), пункт Циким был закрыт 12 сентября, и с тех пор гуманитарные организации не могли ввозить туда помощь.

Несмотря на частичные поставки через южные маршруты, объемов поставок оказалось недостаточно: по оценке международных мониторинговых структур, северная часть Газы, включая город Газа и его пригороды, уже находится в состоянии голода.

В заявлении COGAT отмечается, что гуманитарные грузы будут доставляться силами ООН и международных организаций после проведения тщательных проверок Службой сухопутных переходов министерства обороны Израиля.

Читайте также: ООН: Израильская блокада делает сектор Газа «самым голодающим регионом на Земле».