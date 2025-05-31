ООН: Израильская блокада делает сектор Газа «самым голодающим регионом на Земле»
Каждый житель палестинского анклава находится под угрозой голода на фоне крайне ограниченных поставок продовольствия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Израиль пропускает лишь незначительную часть гуманитарных грузов в сектор Газа, в то время как готовые к употреблению продукты практически не поступают. Об этом в пятницу заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке, назвав анклав «самым голодающим местом на Земле», передает Reuters.
По данным ООН, из 900 грузовиков с гуманитарной помощью, отправленных к границе с сектором Газа, только 600 получили разрешение добраться до израильской границы. Но даже после этого, со слов Ларке, «бюрократические процедуры и ограничения, связанные с безопасностью», делают доставку помощи в саму Газу практически невозможной.
— Все, что нам удалось завезти — это мука. А мука — это не готовая пища. Ее нужно готовить. В условиях, когда нет газа, топлива и кухонного оборудования, это невозможно, — заявил Ларке на брифинге в Женеве.
По его словам, вся территория сектора Газа находится под угрозой голода.
Представитель Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца Томмасо делла Лонга отметил, что половина медицинских учреждений в анклаве не функционирует. Причина — нехватка топлива, а также отсутствие доступа к жизненно необходимому оборудованию и лекарствам.
Международные организации продолжают призывать Израиль обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. По словам представителей ООН, ситуация на местах стремительно ухудшается, а риск масштабной гуманитарной катастрофы становится все более реальным.
Следует отметить, что на днях в анклаве начал работу новый распределительный центр Гуманитарного фонда Газы, созданный Израилем при поддержке США. Его цель – не допустить попадание гумпомощи в руки ХАМАС.
Но механизм распределения помощи в анклаве раскритиковали ООН и международные гуманитарные организации, отказавшись его поддержать. Первые дни раздачи сопровождались жертвами и пострадавшими среди палестинцев.
Накануне власти Израиля публично подтвердили ранее звучавшие сообщения о ликвидации лидера ХАМАС.