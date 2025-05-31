ООН: Израильская блокада делает сектор Газа «самым голодающим регионом на Земле»

Израиль пропускает лишь незначительную часть гуманитарных грузов в сектор Газа, в то время как готовые к употреблению продукты практически не поступают. Об этом в пятницу заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке, назвав анклав «самым голодающим местом на Земле», передает Reuters.

По данным ООН, из 900 грузовиков с гуманитарной помощью, отправленных к границе с сектором Газа, только 600 получили разрешение добраться до израильской границы. Но даже после этого, со слов Ларке, «бюрократические процедуры и ограничения, связанные с безопасностью», делают доставку помощи в саму Газу практически невозможной.

— Все, что нам удалось завезти — это мука. А мука — это не готовая пища. Ее нужно готовить. В условиях, когда нет газа, топлива и кухонного оборудования, это невозможно, — заявил Ларке на брифинге в Женеве.

По его словам, вся территория сектора Газа находится под угрозой голода.

Представитель Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца Томмасо делла Лонга отметил, что половина медицинских учреждений в анклаве не функционирует. Причина — нехватка топлива, а также отсутствие доступа к жизненно необходимому оборудованию и лекарствам.

Международные организации продолжают призывать Израиль обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. По словам представителей ООН, ситуация на местах стремительно ухудшается, а риск масштабной гуманитарной катастрофы становится все более реальным.

Следует отметить, что на днях в анклаве начал работу новый распределительный центр Гуманитарного фонда Газы, созданный Израилем при поддержке США. Его цель – не допустить попадание гумпомощи в руки ХАМАС.

Но механизм распределения помощи в анклаве раскритиковали ООН и международные гуманитарные организации, отказавшись его поддержать. Первые дни раздачи сопровождались жертвами и пострадавшими среди палестинцев.

Накануне власти Израиля публично подтвердили ранее звучавшие сообщения о ликвидации лидера ХАМАС.