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    16:15, 28 Май 2025 | GMT +5

    Палестинец погиб и десятки ранены при раздаче гуманитарной помощи в Газе

    ООН и международные гуманитарные организации подвергли критике новую систему распределения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Палестинец погиб и десятки ранены при раздаче гуманитарной помощи в Газе
    Фото: x.com / @Leon_Sverdlov

    По меньшей мере один палестинец погиб, еще 48 получили ранения во вторник в результате стрельбы израильских военных по толпе, прорвавшейся к новому пункту выдачи гуманитарной помощи к югу от Рафаха. Об этом сообщает министерство здравоохранения сектора Газа.

    Новый распределительный центр был открыт Гуманитарным фондом Газы (GHF), учрежденным при поддержке Израиля и США. Начавший работать на этой неделе механизм, по заявлению израильской стороны, должен заменить существующую систему доставки гуманитарных грузов и, как утверждается, предотвратить попадание помощи к боевикам ХАМАС.

    По сообщениям Associated Press, во время инцидента израильскими военными велась стрельба из танков и артиллерии, а с израильского вертолета были запущены осветительные ракеты. Представитель Управления ООН по правам человека Аджит Сунгай сообщил, что большинство из 47 раненых пострадали от огнестрельных ранений.

    Несмотря на заявления Израиля о безопасности и эффективности новой структуры, международные гуманитарные организации, включая ООН, отказались участвовать в ее работе. Они предупреждают, что система не отвечает нуждам 2,3 млн жителей сектора Газа и может использоваться для давления на население.

    По их мнению, контроль над продовольствием, связанный с территориальными условиями, нарушает гуманитарные принципы и нормы международного права.

    Гуманитарным фондом Газы открыты 4 центра, два из которых уже функционируют. Они охраняются частными подрядными компаниями, а вход организован через узкие коридоры, напоминающие военные объекты. Фонд заявляет, что ее охрана не применяла силу и покинула зону во время инцидента.

    Тем временем израильские войска продолжают патрулирование в районе так называемого коридора Мораг — буферной военной зоны между Рафахом и остальной частью анклава.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя ситуацию, признал, что «на какое-то время произошла некоторая потеря контроля», но добавил, что ситуация была быстро стабилизирована. Он подтвердил намерение переселить все население анклава в так называемую «стерильную зону» на юге сектора, пока продолжаются боевые действия с ХАМАС.

    Международные организации продолжают настаивать на сохранении прежней независимой сети распределения помощи, которая, по их словам, остается единственным эффективным и этически приемлемым способом обеспечения палестинцев в условиях гуманитарного кризиса.

    Ранее ХАМАС заявил о согласии на предложение о прекращении огня по плану Уиткоффа, однако Израиль отверг план, заявив, что он не совпадает с позицией правительства.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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