Палестинец погиб и десятки ранены при раздаче гуманитарной помощи в Газе

По меньшей мере один палестинец погиб, еще 48 получили ранения во вторник в результате стрельбы израильских военных по толпе, прорвавшейся к новому пункту выдачи гуманитарной помощи к югу от Рафаха. Об этом сообщает министерство здравоохранения сектора Газа.

Новый распределительный центр был открыт Гуманитарным фондом Газы (GHF), учрежденным при поддержке Израиля и США. Начавший работать на этой неделе механизм, по заявлению израильской стороны, должен заменить существующую систему доставки гуманитарных грузов и, как утверждается, предотвратить попадание помощи к боевикам ХАМАС.

🚨Thousands of starved Gazans storm the dystopian Israeli-American aid complex in Rafah after being forced to stand in endless queues & bake in the sun in a fenced concentration camp while being subjected to biometric surveillance



US mercenaries & Israeli troops are opening fire pic.twitter.com/vd22T4WSLg