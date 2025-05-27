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    17:28, 27 Май 2025 | GMT +5

    ХАМАС заявил о согласии на прекращение огня

    Заявления о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Газе вызвали резкую реакцию со стороны Израиля и США, опровергших свою причастность к предложенным условиям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ХАМАС заявил о согласии на прекращение огня
    Фото: Анадолу

    Представитель палестинской стороны сообщил в понедельник, что ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня, выдвинутое специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

    Однако израильские власти опровергли участие Вашингтона в этой инициативе и заявили, что ни одно ответственное правительство не может принять такие условия. Об этом сообщает агентство Reuters.

    Сам Уиткофф в комментарии агентству также отверг утверждение, что обсуждаемое соглашение является его предложением. По его словам, документ, который был передан ХАМАС через посредников, «абсолютно неприемлем» и не соответствует той инициативе, которую он выдвигал.

    По словам палестинского источника, близкого к ХАМАС, план предусматривал освобождение 10 израильских заложников в две фазы в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод израильских войск из сектора Газа. Также предлагался обмен — освобождение ряда палестинских заключенных, включая сотни отбывающих длительные сроки.

    Израильский чиновник отверг содержание плана, заявив, что он не совпадает с позицией правительства и не может быть принят в условиях текущей военной кампании.

    Напомним, 18 марта Израиль возобновил военные действия против ХАМАС, фактически прекратив январскую договоренность о прекращении огня. Через два дня боевики ХАМАС и союзные группировки возобновили ракетные обстрелы и атаки.

    ХАМАС ранее заявлял о готовности освободить всех оставшихся заложников, захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года, и согласиться на постоянное прекращение огня при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул, что Израиль готов обсуждать лишь временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников. Он вновь заявил, что война завершится только после полного уничтожения ХАМАС.

    Гуманитарные организации фиксируют острый дефицит продовольствия и признаки тяжелого недоедания среди гражданского населения сектора Газа после того, как в марте Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в анклав.

    В понедельник Гуманитарный фонд Газы, инициированный Израилем при поддержке США, начал распределять гуманитарную помощь в анклаве. Несмотря на это, ООН и большинство гуманитарных организаций отказались сотрудничать с фондом.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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