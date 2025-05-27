ХАМАС заявил о согласии на прекращение огня

Представитель палестинской стороны сообщил в понедельник, что ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня, выдвинутое специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Однако израильские власти опровергли участие Вашингтона в этой инициативе и заявили, что ни одно ответственное правительство не может принять такие условия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сам Уиткофф в комментарии агентству также отверг утверждение, что обсуждаемое соглашение является его предложением. По его словам, документ, который был передан ХАМАС через посредников, «абсолютно неприемлем» и не соответствует той инициативе, которую он выдвигал.

По словам палестинского источника, близкого к ХАМАС, план предусматривал освобождение 10 израильских заложников в две фазы в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод израильских войск из сектора Газа. Также предлагался обмен — освобождение ряда палестинских заключенных, включая сотни отбывающих длительные сроки.

Израильский чиновник отверг содержание плана, заявив, что он не совпадает с позицией правительства и не может быть принят в условиях текущей военной кампании.

Напомним, 18 марта Израиль возобновил военные действия против ХАМАС, фактически прекратив январскую договоренность о прекращении огня. Через два дня боевики ХАМАС и союзные группировки возобновили ракетные обстрелы и атаки.

ХАМАС ранее заявлял о готовности освободить всех оставшихся заложников, захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года, и согласиться на постоянное прекращение огня при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул, что Израиль готов обсуждать лишь временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников. Он вновь заявил, что война завершится только после полного уничтожения ХАМАС.

Гуманитарные организации фиксируют острый дефицит продовольствия и признаки тяжелого недоедания среди гражданского населения сектора Газа после того, как в марте Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в анклав.

В понедельник Гуманитарный фонд Газы, инициированный Израилем при поддержке США, начал распределять гуманитарную помощь в анклаве. Несмотря на это, ООН и большинство гуманитарных организаций отказались сотрудничать с фондом.