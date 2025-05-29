Нетаньяху: Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара

Израиль ликвидировал Мохаммеда Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху законодателям, после того как израильские СМИ сообщили, что он был целью недавнего авиаудара по больнице в анклаве.

Синвар — один из самых разыскиваемых Израилем людей, он считается главным военным лидером ХАМАС в Газе.

Выступая в среду в израильском парламенте, Нетаньяху включил Синвара в список лидеров ХАМАС, убитых в результате израильских авиаударов.

- Мы уничтожили Мохаммеда Синвара, — сказал Нетаньяху на пленарном заседании парламента.

ХАМАС публично не прокомментировал это заявление.

В начале месяца израильские СМИ сообщили, что Синвар был целью удара по больнице в Хан-Юнисе 13 мая. Армия тогда не дала никаких комментариев, лишь сообщив, что ее целью был «командный и контрольный центр» ХАМАС, который, по ее словам, располагался под Европейской больницей.

Комментарии Нетаньяху последовали после того, как министерство здравоохранения Газы сообщило, что по меньшей мере один палестинец был убит и 48 ранены в результате стрельбы по толпе, которая напала на новый пункт раздачи помощи, созданный фондом, поддерживаемым Израилем и США.

Кроме того, в среду израильская армия заявила, что за последние 48 часов нанесла удары по «десяткам целей в секторе Газа», включая склады оружия и посты противотанковых ракет.

Израиль пообещал захватить контроль над сектором Газа и сражаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен или разоружен и изгнан, а также пока боевики не вернут оставшихся 58 заложников, захваченных во время вторжения, которое спровоцировало войну.

В ходе нападения 2023 года боевики ХАМАС убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитили 251 человека.

Последующее израильское наступление привело к гибели не менее 54 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы.

Ранее ХАМАС заявил о согласии на прекращение огня.