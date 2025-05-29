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    00:01, 29 Май 2025 | GMT +5

    Нетаньяху: Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара

    Мохаммед Синвар был братом бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, организатора нападения на Израиль 7 октября 2023 года, который был убит в прошлом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Нетаньяху
    Фото: пресс-служба правительства Израиля

    Израиль ликвидировал Мохаммеда Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху законодателям, после того как израильские СМИ сообщили, что он был целью недавнего авиаудара по больнице в анклаве.

    Синвар — один из самых разыскиваемых Израилем людей, он считается главным военным лидером ХАМАС в Газе.

    Выступая в среду в израильском парламенте, Нетаньяху включил Синвара в список лидеров ХАМАС, убитых в результате израильских авиаударов.

    - Мы уничтожили Мохаммеда Синвара, — сказал Нетаньяху на пленарном заседании парламента.

    ХАМАС публично не прокомментировал это заявление.

    В начале месяца израильские СМИ сообщили, что Синвар был целью удара по больнице в Хан-Юнисе 13 мая. Армия тогда не дала никаких комментариев, лишь сообщив, что ее целью был «командный и контрольный центр» ХАМАС, который, по ее словам, располагался под Европейской больницей.

    Комментарии Нетаньяху последовали после того, как министерство здравоохранения Газы сообщило, что по меньшей мере один палестинец был убит и 48 ранены в результате стрельбы по толпе, которая напала на новый пункт раздачи помощи, созданный фондом, поддерживаемым Израилем и США.

    Кроме того, в среду израильская армия заявила, что за последние 48 часов нанесла удары по «десяткам целей в секторе Газа», включая склады оружия и посты противотанковых ракет.

    Израиль пообещал захватить контроль над сектором Газа и сражаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен или разоружен и изгнан, а также пока боевики не вернут оставшихся 58 заложников, захваченных во время вторжения, которое спровоцировало войну.

    В ходе нападения 2023 года боевики ХАМАС убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитили 251 человека.

    Последующее израильское наступление привело к гибели не менее 54 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы.

    Ранее ХАМАС заявил о согласии на прекращение огня.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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