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    11:45, 18 Май 2025 | GMT +5

    Al Hadath: в Газе обнаружили тело одного из лидеров ХАМАС

    Тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Синвара обнаружено в одном из тоннелей на юге сектора Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Хамас
    Фото: EPA / ТАСС

    По данным его источников, тела брата экс-главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара и еще 10 боевиков были найдены в тоннеле под городом Хан-Юнис.

    Движение ХАМАС данную информацию пока не комментировало.

    13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший военное крыло ХАМАС — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама», сообщила тогда же израильская гостелерадиокомпания Kan.

    Накануне Армия обороны Израиля начала новое крупное наступление в секторе Газа.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости ХАМАС
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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