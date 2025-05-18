Al Hadath: в Газе обнаружили тело одного из лидеров ХАМАС
Тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Синвара обнаружено в одном из тоннелей на юге сектора Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным его источников, тела брата экс-главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара и еще 10 боевиков были найдены в тоннеле под городом Хан-Юнис.
Движение ХАМАС данную информацию пока не комментировало.
13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший военное крыло ХАМАС — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама», сообщила тогда же израильская гостелерадиокомпания Kan.
Накануне Армия обороны Израиля начала новое крупное наступление в секторе Газа.