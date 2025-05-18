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    20:57, 17 Май 2025 | GMT +5

    Израиль ведет масштабное наступление в секторе Газа

    Армия обороны Израиля начала новое крупное наступление в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Израиль
    Фото: Anadolu Ajansı

    — В последние сутки ЦАХАЛ начал наносить массированные удары и мобилизовывать войска для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС, — сообщил ЦАХАЛ в ночь на субботу, 17 мая, в Telegram.

    Новостной сайт Ynet сообщил со ссылкой на источники в секторе Газа о сильных взрывах на севере региона. Кроме того, поступили сообщения об артиллерийском обстреле со стороны израильской армии к востоку от города Газа. По информации немецкого агентства dpa, бомбардировкам подверглись, в частности, и жилые дома.

    Израильские СМИ прогнозировали, что наступление может начаться после завершения турне президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

    Ранее сообщалось, что в рамках операции «Колесницы Гидеона» войскам поставлена задача занять все стратегические районы сектора.

    Тем временем в субботу, 17 мая, в столице Ирака открылся 34-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Центральной темой встречи стал продолжающийся вооружённый конфликт в секторе Газа, усилия по установлению перемирия и восстановлению разрушенной инфраструктуры палестинского анклава.

    Теги:
    сектор Газа Ближний Восток Мировые новости Израиль
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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