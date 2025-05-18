Израиль ведет масштабное наступление в секторе Газа

— В последние сутки ЦАХАЛ начал наносить массированные удары и мобилизовывать войска для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС, — сообщил ЦАХАЛ в ночь на субботу, 17 мая, в Telegram.

Новостной сайт Ynet сообщил со ссылкой на источники в секторе Газа о сильных взрывах на севере региона. Кроме того, поступили сообщения об артиллерийском обстреле со стороны израильской армии к востоку от города Газа. По информации немецкого агентства dpa, бомбардировкам подверглись, в частности, и жилые дома.

Израильские СМИ прогнозировали, что наступление может начаться после завершения турне президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что в рамках операции «Колесницы Гидеона» войскам поставлена задача занять все стратегические районы сектора.

Тем временем в субботу, 17 мая, в столице Ирака открылся 34-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Центральной темой встречи стал продолжающийся вооружённый конфликт в секторе Газа, усилия по установлению перемирия и восстановлению разрушенной инфраструктуры палестинского анклава.