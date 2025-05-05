Израиль одобрил планы по расширению операции в секторе Газа

Военно-политический кабинет правительства Израиля в воскресенье единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

План, представленный начальником штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром, предусматривает, что ЦАХАЛ возьмет под контроль территорию в секторе Газа, переместит гражданское население на юг, атакует ХАМАС и не позволит палестинской группировке взять под контроль гуманитарную помощь.

Согласно сообщениям израильских СМИ, реализация этого плана ожидается только после визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток на следующей неделе. До этого момента будут предприниматься усилия по достижению соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Израильская общественная телерадиокомпания Kan со ссылкой на официальных лиц, осведомленных о деталях, сообщает, что новый план является постепенным и займет несколько месяцев, при этом сначала силы будут сосредоточены на одном районе сектора Газа.

По словам министра из состава кабинета по вопросам безопасности Зеэва Элькина, такой временной график оставляет пространство для возможного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников до визита президента США Дональда Трампа на следующей неделе.

— До завершения визита президента Трампа на Ближний Восток еще есть время, если ХАМАС поймет, что мы настроены серьезно, — сказал Элкин в интервью Kan в понедельник.

Гуманитарная помощь возобновится по-новому

Кроме того, по словам официального представителя, кабинет утвердил план по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, при этом будет перестроен механизм доставки, чтобы минимизировать вероятность ее перенаправления группировкой ХАМАС в пользу своих боевиков.

Единственным, кто проголосовал против этого плана, был министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Ожидается, что план вступит в силу, когда того потребует ситуация в секторе Газа.

Суть нового плана состоит в том, чтобы Армия обороны Израиля прекратила централизованное хранение и распределение помощи, передав эту задачу международным организациям и частным подрядчикам, которые будут раздавать продовольственные коробки напрямую семьям в секторе Газа.

По информации израильских и арабских чиновников, ЦАХАЛ не будет напрямую участвовать в раздаче, но израильские военные обеспечат внешний периметр безопасности для международных организаций и подрядчиков. Власти Израиля полагают, что такой подход затруднит ХАМАС доступ к гуманитарной помощи и ее перенаправление в пользу боевиков.

Израиль, который уже контролирует около третьей части территории сектора Газа, возобновил наземную операцию в марте после срыва поддерживаемого США перемирия, которое на два месяца остановило боевые действия. С тех пор вся гуманитарная помощь в анклав была полностью заблокирована.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что гуманитарная операция в секторе Газа находится на «грани полного краха».

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН рассматривает жалобы на Израиль из-за блокады сектора Газа.