РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 17 Май 2025 | GMT +5

    В Багдаде стартовал 34-й саммит ЛАГ: в центре внимания — война в Газе

    В субботу в столице Ирака открылся 34-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Центральной темой встречи стал продолжающийся вооружённый конфликт в секторе Газа, усилия по установлению перемирия и восстановлению разрушенной инфраструктуры палестинского анклава, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Багдаде стартовал 34-й саммит ЛАГ: в центре внимания — война в Газе
    Фото: x.com / @IraqiPMO

    Арабские лидеры, собравшиеся в Багдаде, резко осудили действия Израиля в Газе и потребовали немедленного прекращения огня.

    Официальное открытие началось с выступления министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа аз-Заяни, так как Манама ранее председательствовала в ЛАГ. Он подтвердил готовность Бахрейна участвовать в восстановлении Газы и поддерживать соглашения о прекращении огня.

    Президент Ирака Абдель Латиф Рашид осудил «продолжающуюся израильскую агрессию» и подчеркнул недопустимость любых попыток насильственного перемещения палестинцев.

    — Наша общая арабская безопасность — неделима, — заявил он, призвав к укреплению коллективной безопасности в регионе.

    Саммит стал первым, проводимым в Багдаде с 2012 года. В нем принимают участие лидеры и представители большинства государств ЛАГ, в том числе эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президенты Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, Палестины Махмуд Аббас, Сомали Хасан Шейх Махмуд. Иорданию представляет премьер-министр Джафар Хассан, Ливан — глава правительства Наваф Салам.

    Почетными гостями саммита стали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Испании Педро Санчес.

    Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в своем выступлении назвал действия Израиля в Газе геноцидом и объявил о создании арабского фонда по восстановлению разрушенных государств. Ирак пообещал внести в фонд 20 миллионов долларов в помощь Газе и Ливану.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что «ничто не оправдывает коллективное наказание палестинского народа», и выступил против любых форм насильственного переселения.

    Президент Египта ас-Сиси обвинил Израиль в «систематических преступлениях», направленных на уничтожение палестинцев. Он сообщил, что Каир при посредничестве Катара и США продолжает усилия по заключению перемирия и планирует проведение международной конференции по восстановлению Газы.

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал ХАМАС и другие группировки передать оружие и контроль над сектором Газа Палестинской администрации.

    По итогам саммита утверждена повестка из пяти ключевых направлений: палестинский вопрос, конфликты в Йемене, Судане, Сирии и Ливии, а также переговоры между Ираном и США по ядерной сделке.

    Участники подтвердили готовность продолжать усилия по достижению перемирия и началу послевоенного восстановления региона.

    Напомним, после шестинедельного перемирия Израиль в марте возобновил боевые действия, введя полную блокаду сектора Газа. В мае были одобрены планы по расширению операции под названием «Колесницы Гидеона».

    Теги:
    сектор Газа Ирак Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают