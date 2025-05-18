В Багдаде стартовал 34-й саммит ЛАГ: в центре внимания — война в Газе

Арабские лидеры, собравшиеся в Багдаде, резко осудили действия Израиля в Газе и потребовали немедленного прекращения огня.

Официальное открытие началось с выступления министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа аз-Заяни, так как Манама ранее председательствовала в ЛАГ. Он подтвердил готовность Бахрейна участвовать в восстановлении Газы и поддерживать соглашения о прекращении огня.

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид осудил «продолжающуюся израильскую агрессию» и подчеркнул недопустимость любых попыток насильственного перемещения палестинцев.

— Наша общая арабская безопасность — неделима, — заявил он, призвав к укреплению коллективной безопасности в регионе.

Саммит стал первым, проводимым в Багдаде с 2012 года. В нем принимают участие лидеры и представители большинства государств ЛАГ, в том числе эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президенты Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, Палестины Махмуд Аббас, Сомали Хасан Шейх Махмуд. Иорданию представляет премьер-министр Джафар Хассан, Ливан — глава правительства Наваф Салам.

Почетными гостями саммита стали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в своем выступлении назвал действия Израиля в Газе геноцидом и объявил о создании арабского фонда по восстановлению разрушенных государств. Ирак пообещал внести в фонд 20 миллионов долларов в помощь Газе и Ливану.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что «ничто не оправдывает коллективное наказание палестинского народа», и выступил против любых форм насильственного переселения.

Президент Египта ас-Сиси обвинил Израиль в «систематических преступлениях», направленных на уничтожение палестинцев. Он сообщил, что Каир при посредничестве Катара и США продолжает усилия по заключению перемирия и планирует проведение международной конференции по восстановлению Газы.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал ХАМАС и другие группировки передать оружие и контроль над сектором Газа Палестинской администрации.

По итогам саммита утверждена повестка из пяти ключевых направлений: палестинский вопрос, конфликты в Йемене, Судане, Сирии и Ливии, а также переговоры между Ираном и США по ядерной сделке.

Участники подтвердили готовность продолжать усилия по достижению перемирия и началу послевоенного восстановления региона.

Напомним, после шестинедельного перемирия Израиль в марте возобновил боевые действия, введя полную блокаду сектора Газа. В мае были одобрены планы по расширению операции под названием «Колесницы Гидеона».