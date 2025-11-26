РУ
    00:25, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число эвакуированных из-за наводнений в Малайзии превысило 18 тысяч человек

    По состоянию на вторник в Малайзии более 18 тыс. человек были эвакуированы из-за чрезвычайных ситуаций во время сезона северо-восточных муссонов, стихия затронула 10 штатов, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    В Келантане, где в течение нескольких дней продолжались проливные дожди, более 9700 человек были эвакуированы из-за наводнения. Их разместили в 40 центрах по оказанию помощи.

    Другие сильно пострадавшие районы включают штат Селангор, где эвакуированы 2718 человек, и штат Перак, где эвакуирован 2881 человек.

    Главный секретарь правительства Малайзии Шамсул Азри Абу Бакар заявил, что власти направили сотрудников различных ведомств и необходимые материалы в штаты, пострадавшие от наводнений.

    21 ноября 2023 года, штат Тренгану, Малайзия. Мужчина на затопленной улице. /Фото: Синьхуа/

    Заместитель министра образования Вонг Ка Во сообщил, что муссоны не помешают провести общегосударственные экзамены, поскольку власти приняли экстренные меры для урегулирования ситуации.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил на пресс-конференции, что удовлетворен уровнем готовности к наводнениям Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Он поручил всем ведомствам приложить максимум усилий для помощи пострадавшим общинам.

    Метеорологический департамент выпустил предупреждения о продолжающихся проливных дождях и сильных ветрах.

    Ранее сообщалось, что интенсивный муссонный циклон вызвал катастрофические наводнения в десяти провинциях юга Таиланда, а Хатъяй переживает самое сильное затопление за последние три столетия. 

