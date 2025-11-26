Число эвакуированных из-за наводнений в Малайзии превысило 18 тысяч человек

В Келантане, где в течение нескольких дней продолжались проливные дожди, более 9700 человек были эвакуированы из-за наводнения. Их разместили в 40 центрах по оказанию помощи.

Другие сильно пострадавшие районы включают штат Селангор, где эвакуированы 2718 человек, и штат Перак, где эвакуирован 2881 человек.

Главный секретарь правительства Малайзии Шамсул Азри Абу Бакар заявил, что власти направили сотрудников различных ведомств и необходимые материалы в штаты, пострадавшие от наводнений.

21 ноября 2023 года, штат Тренгану, Малайзия. Мужчина на затопленной улице. /Фото: Синьхуа/

Заместитель министра образования Вонг Ка Во сообщил, что муссоны не помешают провести общегосударственные экзамены, поскольку власти приняли экстренные меры для урегулирования ситуации.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил на пресс-конференции, что удовлетворен уровнем готовности к наводнениям Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Он поручил всем ведомствам приложить максимум усилий для помощи пострадавшим общинам.

Метеорологический департамент выпустил предупреждения о продолжающихся проливных дождях и сильных ветрах.

Ранее сообщалось, что интенсивный муссонный циклон вызвал катастрофические наводнения в десяти провинциях юга Таиланда, а Хатъяй переживает самое сильное затопление за последние три столетия.