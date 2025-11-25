Рекордное за 300 лет количество осадков выпало на юге Таиланда

По сообщению тайского издания Nation, Центр интеллектуального управления водными ресурсами пояснил, что масштабные наводнения на юге, продолжающиеся с 19 ноября 2025 года, обусловлены сочетанием мощного муссонного циклона и низкого давления, накрывающей южные и нижние южные регионы. Эти факторы спровоцировали очень сильные осадки от Чумпхона и далее на юг, что привело к серьезным наводнениям в десяти провинциях.

Трехдневный объем осадков с 19 по 21 ноября достиг 630 мм, превысив историческое наводнение 2010 года в Хатъяй, когда за аналогичный период выпало 428 мм. На территории муниципалитета Хатъяй уровень воды варьировался от 0,50 до 2,50 метра.

По данным агентства Reuters, военно-морские силы Таиланда готовили во вторник к отправке на юг страны флотилию из 14 кораблей и авианосец, на борту которого будут вертолеты, врачи, запасы провизии и полевые кухни, способные готовить до 3 000 порций в сутки. В связи с тем, что сильные дожди усугубили самые разрушительные за последние годы наводнения, в результате которых погибли 13 человек и были серьезно затруднены работы по спасению и эвакуации.

По оценкам, от последствий стихии пострадали 1,9 млн человек. Метеорологическое управление Таиланда прогнозировало продолжительные ливни и наводнения, а также предупредило владельцев малых судов оставаться на берегу из-за волн высотой более 3 метров.

— За последние три дня поступают бесконечные звонки — тысячи — с просьбами об эвакуации и доставке еды, — сообщил представитель волонтерской организации Matchima Rescue Center.

Хатъяй — крупный центр торговли каучуком и пятый по величине город Таиланда — оказался под водой после нескольких дней непрерывных дождей, которые, по словам премьер-министра Ануттина Чанвиракула, привели к худшему наводнению за 15 лет.

Наводнения могут нанести серьезный ущерб каучукообрабатывающей промышленности Таиланда, поскольку, по оценке государственного агентства по каучуку, ливни могут снизить производство примерно на 10 300 тонн.

Ранее сообщалось, что сотни туристов эвакуированы на юге Таиланда из-за наводнения.

В начале ноября в центральных провинциях Вьетнама из-за продолжительных ливней и масштабных наводнений погибли десятки человек.

Ущерб от наводнений составил более 300 миллионов долларов.