Сотни туристов эвакуированы на юге Таиланда из-за наводнения

По сообщению бангкокского издания Khaosod English, министр туризма и спорта Судэван Вангсупхакчикосол заявила 24 ноября, что ведомства совместно с посольствами, владельцами отелей и местными властями занимались поиском застрявших из-за наводнения путешественников и их перемещением в безопасные зоны. По ее словам, Департамент ирригации направил крупногабаритные грузовики, чтобы перевозить как иностранных, так и тайских туристов из подтопленных районов во временные убежища, при этом людям обеспечивали воду и питание.

По данным властей, в воскресенье 402 туриста из 17 отелей были доставлены в приемные центры муниципалитета Хатъяя, а некоторых позже направили на городской автовокзал. Туристов из Малайзии сопроводили к КПП Садао на границе, чтобы они могли сесть на автобусы домой.

Официальные лица сообщили, что уведомили посольство Сингапура, а также консульства Малайзии и Индонезии о ситуации и ходе спасательных работ.

Эксперт по погоде и природным катаклизмам юга Таиланда доктор Сомпорн Чуаяри, сообщил BBC Thai, что причиной сильнейшего наводнения в Хатъяе в этом году стали аномально интенсивные дожди вдоль тропического фронта, который прошел прямо над районом.

Он объяснил, что самые сильные осадки пришлись на горную местность Кхао Кхо Хонг на восточной стороне Хатъяя, которая не относится к естественной водосборной территории, ведущей к озеру Сонгкхла. В результате большие объемы дождевой воды стекали непосредственно в городскую часть Хатъяя по крутым горным склонам. В сочетании с проливными дождями, которые также шли над самим городом, это привело к критическому уровню паводков, наблюдаемому сейчас.

Ранее проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на Албанию, привели к гибели женщины в граничащем с Грецией округе Девол.