Наводнения на Балканах: в Албании погибла женщина, в Греции опасаются схода оползней
Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на Албанию, привели к гибели женщины в граничащем с Грецией округе Деволе, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
75-летнюю местную жительницу унесло течением разлившегося ручья, и потребовалось несколько часов, прежде чем ее тело было найдено.
За последние сутки сотни людей на юге и юго-востоке страны были спешно эвакуированы. Дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры были серьезно повреждены, а сотни гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой.
Власти выражают обеспокоенность, поскольку в ближайшие дни ситуация вряд ли улучшится.
Ситуация на Корфу и в Эпире
В Греции непогода продолжает создавать серьезные проблемы, особенно на Корфу и в сельских районах Эпира, где размыты дороги, а электро- и водоснабжение прервано.
Температура в столице Эпира Янине значительно понизилась, а в окрестных горах появился первый снег.
В нескольких муниципалитетах введено чрезвычайное положение. Метеорологи также предупреждают об угрозе схода оползней.
В ближайшие дни на западе Греции ждут новые дожди.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 55.