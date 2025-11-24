РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:00, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Наводнения на Балканах: в Албании погибла женщина, в Греции опасаются схода оползней

    Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на Албанию, привели к гибели женщины в граничащем с Грецией округе Деволе, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Наводнение в Албании
    Кадр из видео

    75-летнюю местную жительницу унесло течением разлившегося ручья, и потребовалось несколько часов, прежде чем ее тело было найдено.

    За последние сутки сотни людей на юге и юго-востоке страны были спешно эвакуированы. Дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры были серьезно повреждены, а сотни гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой.

    Власти выражают обеспокоенность, поскольку в ближайшие дни ситуация вряд ли улучшится.

    Ситуация на Корфу и в Эпире

    В Греции непогода продолжает создавать серьезные проблемы, особенно на Корфу и в сельских районах Эпира, где размыты дороги, а электро- и водоснабжение прервано.

    Температура в столице Эпира Янине значительно понизилась, а в окрестных горах появился первый снег.

    В нескольких муниципалитетах введено чрезвычайное положение. Метеорологи также предупреждают об угрозе схода оползней.

    В ближайшие дни на западе Греции ждут новые дожди.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 55. 

    Теги:
    Албания Наводнение Наводнения Мировые новости Оползень Греция
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают