Наводнения на Балканах: в Албании погибла женщина, в Греции опасаются схода оползней

75-летнюю местную жительницу унесло течением разлившегося ручья, и потребовалось несколько часов, прежде чем ее тело было найдено.

За последние сутки сотни людей на юге и юго-востоке страны были спешно эвакуированы. Дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры были серьезно повреждены, а сотни гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой.

Власти выражают обеспокоенность, поскольку в ближайшие дни ситуация вряд ли улучшится.

Ситуация на Корфу и в Эпире

В Греции непогода продолжает создавать серьезные проблемы, особенно на Корфу и в сельских районах Эпира, где размыты дороги, а электро- и водоснабжение прервано.

Температура в столице Эпира Янине значительно понизилась, а в окрестных горах появился первый снег.

В нескольких муниципалитетах введено чрезвычайное положение. Метеорологи также предупреждают об угрозе схода оползней.

В ближайшие дни на западе Греции ждут новые дожди.

