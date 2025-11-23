Наводнения в центре Вьетнама: число жертв выросло до 55
Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 55, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Об этом в субботу Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий страны.
По данным ведомства, наводнения затопили почти 80 тыс. га рисовых полей и других сельскохозяйственных угодий. Более 3,2 млн голов скота и домашней птицы погибли или были унесены водой.
Согласно сообщению, более 28, 4 тыс. домов остаются затопленными, а 946 -- повреждены.
Экономический ущерб от стихии оценивается почти в 9 трлн вьетнамских донгов /около 358 млн долларов США/, сообщили в департаменте.
Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны.