Наводнения в центре Вьетнама: число жертв выросло до 55

Об этом в субботу Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий страны.

По данным ведомства, наводнения затопили почти 80 тыс. га рисовых полей и других сельскохозяйственных угодий. Более 3,2 млн голов скота и домашней птицы погибли или были унесены водой.

Согласно сообщению, более 28, 4 тыс. домов остаются затопленными, а 946 -- повреждены.

Экономический ущерб от стихии оценивается почти в 9 трлн вьетнамских донгов /около 358 млн долларов США/, сообщили в департаменте.

Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны.