    01:02, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Наводнения в центре Вьетнама: число жертв выросло до 55

    Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 55, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    наводнения Вьетнам
    Фото: Синьхуа

    Об этом в субботу Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий страны.

    По данным ведомства, наводнения затопили почти 80 тыс. га рисовых полей и других сельскохозяйственных угодий. Более 3,2 млн голов скота и домашней птицы погибли или были унесены водой.

    Согласно сообщению, более 28, 4 тыс. домов остаются затопленными, а 946 -- повреждены.

    Экономический ущерб от стихии оценивается почти в 9 трлн вьетнамских донгов /около 358 млн долларов США/, сообщили в департаменте.

    Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны.

    Теги:
    Вьетнам Наводнения Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
