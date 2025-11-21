16:02, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама
Глава государства выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в центральных регионах Вьетнама.
Президент выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.