Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:02, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама

    Глава государства выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    р
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в центральных регионах Вьетнама.

    Президент выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Гульжан Тасмаганбетова
