Ущерб от наводнений во Вьетнаме составил более 300 миллионов долларов

Правительство Вьетнама сообщает, что по всей стране повреждены 186 000 домов и уничтожено более трех миллионов голов скота.

По оценкам чиновников, ущерб составил более 300 миллионов долларов.

По данным информационного агентства AFP, серьезно пострадала горная провинция Даклак: с 16 ноября там зарегистрировано более 60 смертей.

Наводнения стали очередным экстремальным погодным явлением, обрушившимся на Вьетнам за последние месяцы. Ранее страна пострадала от тайфунов после того, как с интервалом в несколько недель на страну обрушились тайфуны «Калмаэги» и «Буалой».

По словам чиновников, к утру воскресенья около 258 тыс. человек оставались без электричества, а участки основных автомагистралей и железнодорожных путей были заблокированы.

Для оказания помощи наиболее пострадавшим районам мобилизованы военные и полицейские ресурсы.

Правительство заявило, что наиболее серьезные последствия наблюдались в пяти провинциях — Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг, — расположенных на юге Вьетнама.

Ранее сообщалось о 55 жертвах.

Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны.