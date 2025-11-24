РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:02, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ущерб от наводнений во Вьетнаме составил более 300 миллионов долларов

    По меньшей мере 90 человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате многодневных проливных дождей во Вьетнаме, которые привели к наводнениям и оползням, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Наводнения унесли жизни более 40 человек во Вьетнаме
    Фото: Anadolu

    Правительство Вьетнама сообщает, что по всей стране повреждены 186 000 домов и уничтожено более трех миллионов голов скота.

    По оценкам чиновников, ущерб составил более 300 миллионов долларов.

    По данным информационного агентства AFP, серьезно пострадала горная провинция Даклак: с 16 ноября там зарегистрировано более 60 смертей.

    Наводнения стали очередным экстремальным погодным явлением, обрушившимся на Вьетнам за последние месяцы. Ранее страна пострадала от тайфунов после того, как с интервалом в несколько недель на страну обрушились тайфуны «Калмаэги» и «Буалой».

    По словам чиновников, к утру воскресенья около 258 тыс. человек оставались без электричества, а участки основных автомагистралей и железнодорожных путей были заблокированы.

    Для оказания помощи наиболее пострадавшим районам мобилизованы военные и полицейские ресурсы.

    Правительство заявило, что наиболее серьезные последствия наблюдались в пяти провинциях — Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг, — расположенных на юге Вьетнама.

    Ранее сообщалось о 55 жертвах.

    Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в центральных регионах этой страны.

    Вьетнам Наводнение Наводнения Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
