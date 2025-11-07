Тайфун «Калмаэги» обрушился на Вьетнам, есть погибшие

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению дамбами Вьетнама сообщили, что в результате тайфуна были разрушены десятки домов, повреждены 2 799 жилых строений, затонули 11 рыболовных судов.

Наибольшие разрушения пришлись на горные провинции Зялай и Даклак, где зарегистрированы все человеческие жертвы. Там же были повреждены 28 линий электропередачи, что оставило без света около 1,6 млн человек.

Синоптики предупреждают, что с пятницы по субботу в регионе от провинции Тханьхоа до северной части провинции Куангчи ожидаются осадки до 200 мм.

Местные власти проводят оценку ущерба и организуют восстановительные работы. Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок подписал распоряжение о выделении 80 млрд донгов (около $3,04 млн) из резервного фонда центрального бюджета на 2025 год для оказания экстренной помощи пострадавшим провинциям.

До выхода на побережье Вьетнама тайфун «Калмаэги» обрушился на Филиппины, где, по официальным данным, погибли 188 человек.

Ранее мы писали, что на Филиппинах растет число погибших из-за тайфуна «Калмаэги».