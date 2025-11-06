На Филиппинах растет число погибших из-за тайфуна «Калмаеги»

Тайфун «Калмаеги» вызвал масштабные разрушения и стал одним из самых сильных в регионе в этом году.

Как сообщило в четверг, 6 ноября, ведомство по чрезвычайным ситуациям, шесть человек погибли при крушении военного вертолета, который обследовал районы, пострадавшие от стихии.

Остальные стали жертвами наводнений, упавших деревьев и обломков зданий. Более 430 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Разрушения на островах Лусон, Висаяс и Минданао

Стихия затронула 24 провинции на крупнейших островных группах страны — Лусон, Висаяс и Минданао. Во многих районах нарушено электроснабжение, отменены десятки авиарейсов.

Тайфун, обрушишийся на Филиппины 5 ноября, сопровождался ураганным ветром, проливными дождями и многометровыми волнами. По данным филиппинской метеослужбы Pagasa, шторм ослаб, однако порывы ветра по-прежнему достигают скорости около 180 километров в час.

Люди спасаются на крышах домов

Во многих населенных пунктах улицы полностью затоплены, автомобили смыты или перевернуты, жители спасались, поднимаясь на крыши. В некоторых районах разрушения оказались колоссальными.

По данным синоптиков, «Калмаеги», который на Филиппинах называют «Тино», семь раз выходил на сушу — последний раз ранним утром в городе Эль-Нидо на западе провинции Палаван. Ожидается, что тайфун покинет территорию страны в среду или четверг и направится в сторону Вьетнама. В северных районах Таиланда на выходные прогнозируются сильные дожди.

К архипелагу приближается новый шторм

Тем временем, по данным метеорологов, к Филиппинам приближается новый тропический циклон. Он может достичь суши в пятницу или субботу и в течение выходных превратиться в супертайфун — особенно мощный тропический шторм со скоростью ветра не менее 240 километров в час.

Филиппины ежегодно подвергаются воздействию около 20 тайфунов. Самый разрушительный из них — «Хайян» — в ноябре 2013 года унес жизни более 6300 человек.

5 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Филиппин.