21:05, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Филиппин
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Филиппин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными тайфуном «Калмаэги».
Глава государства передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее сообщалось о том, что мощный тайфун обрушился на Филиппины. По меньшей мере 66 человек погибли, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.