Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Филиппин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными тайфуном «Калмаэги».

Глава государства передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось о том, что мощный тайфун обрушился на Филиппины. По меньшей мере 66 человек погибли, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.