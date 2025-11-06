РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:05, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Филиппин

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Филиппин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Kazinform

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными тайфуном «Калмаэги».

    Глава государства передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Ранее сообщалось о том, что мощный тайфун обрушился на Филиппины. По меньшей мере 66 человек погибли, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент
