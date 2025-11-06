Более 60 погибших: мощный тайфун обрушился на Филиппины

Тайфун «Калмаэги» затопил целые города на густонаселенном центральном острове Себу, где, по данным спасателей, зарегистрировано 49 смертей. Еще 26 человек числятся пропавшими без вести, сообщил представитель гражданской обороны местным СМИ.

В число официально подтвержденных жертв входят шесть членов экипажа военного вертолета, разбившегося на острове Минданао, к югу от Себу. Он был направлен для участия в спасательных работах и потерпел крушение во вторник в районе Агусан-дель-Сур. Это был один из четырех вертолетов, задействованных в операции.

— Связь с вертолетом прервалась, что сразу же вызвало запуск поисково-спасательной операции, — заявили в Военно-воздушных силах Филиппин.

Позже их представитель подтвердила, что были найдены тела шести погибших, предположительно пилота и членов экипажа.

Тайфун ослаб после выхода на сушу во вторник утром, но все еще сопровождается ветром скоростью более 130 км/ч.

Ожидается, что он пересечет регион Висайских островов и выйдет в Южно-Китайское море к середине недели.

Тем временем жители Себу все еще оправляются от разрушительных последствий наводнений. По данным национального агентства по чрезвычайным ситуациям, от бедствия пострадали более 400 000 человек, вынужденных покинуть свои дома.

В публикации на Facebook губернатор Себу Памела Барикватро назвала катастрофу «беспрецедентной».

— Мы думали, что главную опасность представляют сильные ветры, но на самом деле воду нельзя недооценивать — именно она ставит наших людей под угрозу. Потоки воды разрушительны, — сказала она.

Во вторник вечером Барикватро объявила в Себу режим чрезвычайного положения, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим.

По сообщениям СМИ, большинство погибших утонули. Потоки мутной воды сходили с холмов и устремлялись в города и поселки, сметая все на своем пути.

Ущерб в жилых районах Себу оказался огромным: многие небольшие постройки были разрушены, а после схода воды улицы оказались покрыты толстым слоем ила. Спасатели использовали лодки, чтобы добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри своих домов.

В сентябре этого года тайфун «Рагаса» уже накрывал Филиппины. Тысячи жителей были эвакуированы.