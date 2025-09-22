Эвакуация жителей и закрытие школ: Филиппины готовятся к супертайфуну

Супертайфун «Рагаса» с порывами ветра до 230 км/ч прогнозируется к выходу на сушу в понедельник на малонаселенных северных островах, после чего направится на запад в сторону южного Китая.

Филиппинское метеорологическое управление предупреждает о «высоком риске штормового прилива, угрожающем жизни» с максимальной высотой волн более 3 метров.

В крупных регионах страны, включая столицу Манилу, закрыты школы и государственные учреждения. Власти предупреждают о широкомасштабных наводнениях, оползнях и разрушениях домов и инфраструктуры. Отдаленные острова Батанс и Бабуян, на которые прогнозируется выход тайфуна, являются домом для около 20 тысяч человек, многие из которых живут в бедности.

Острова находятся примерно в 740 км от Тайваня, где уже эвакуированы почти 300 человек из уезда Хуалянь на востоке острова.

Власти китайской провинции Гуандун призвали население подготовиться к «катастрофическим» и «масштабным бедствиям». Сильные дожди и ветер ожидаются уже во вторник - за два дня до предполагаемого выхода тайфуна на сушу.

В Гонконге власти предупреждают о «быстром ухудшении» погодных условий во вторник, а управление образования рассматривает возможность изменения графика работы школ.

Тайфун «Рагаса», известный на Филиппинах под местным названием «Нандо», обрушивится на страну, которая еще не оправилась после нескольких недель масштабных наводнений, вызванных необычно сильным муссоном.

Ранее более 40 тысяч человек были эвакуированы из-за тайфуна в Китае.