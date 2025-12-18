РУ
    14:09, 18 Декабрь 2025

    Один из главных символов Токио засиял цветами флага Казахстана

    Один из главных символов Токио – здание столичной мэрии – сегодня засиял цветами казахстанского флага в честь официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию и предстоящего саммита стран Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал БОРТN1.

    Один из главных символов Токио засиял цветами флага Казахстана
    Скрин из видео

    Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

    Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

    Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками. 

    Затем Глава государства провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

