Один из главных символов Токио засиял цветами флага Казахстана

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

В честь Президента Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием от имени Императора Нарухито.

Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу – крупнейший синтоистский храм Токио и встретился с соотечественниками.

Затем Глава государства провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном.