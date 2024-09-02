РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:47, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    О наиболее значимой инициативе Президента РК из Послания высказался депутат Самат Нуртаза

    Самат Нұртаза
    Фото: parlam.kz

    Депутат Мажилиса Самат Нуртаза поделился мнением о наиболее значимой инициативе Главы государства, озвученной в его Послании народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сейчас все делают акцент на АЭС, но я лично хочу отметить еще один важный пункт — о том, что в нашей стране всего 5% территории занимают леса. Президент сказал, что хотелось бы, чтобы лесов на территории страны было больше. Потому что за этими словами, я считаю, лежит борьба с опустыниванием, проблема с водой, которая в будущем будет в Центральной Азии, — высказался депутат.

    По его мнению, если каждая из 17 областей страны займется посадкой деревьев, таких как сосны и ели, как это делается в области Абай, то экологическая проблема может быть частично решена.

    Напомним, в своем Послании Глава государства обратил внимание на вопрос сохранения уникальной флоры и фауны Казахстана.

    — ⁠Государство предпримет все необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров. Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5% территории страны. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны. С первых дней своего президентства я уделяю особое внимание этому вопросу, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в июне текущего года, в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», Телерадиокомплекс Президента запустил масштабный телепроект «Таза қала».

    Съемочная группа посещает крупные и малые города Казахстана, рассказывает об их чистоте и красоте. Журналисты встречаются с местными жителями, активно участвующими в экологической жизни регионов волонтерами, знакомятся с работой коммунальных служб.

    Ранее на сайте Kazinform были опубликованы репортажи о чистоте Шымкента, Туркестана, Тараза, Кызылорды, Усть-Каменогорска, Семея, Павлодара, Алматы, Талдыкоргана, Конаева, Жезказгана и Караганды.

    Теги:
    Президент Мнение Касым-Жомарт Токаев Экология Депутаты Послание Президента РК-2024
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    telegram