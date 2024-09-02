О наиболее значимой инициативе Президента РК из Послания высказался депутат Самат Нуртаза

Депутат Мажилиса Самат Нуртаза поделился мнением о наиболее значимой инициативе Главы государства, озвученной в его Послании народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сейчас все делают акцент на АЭС, но я лично хочу отметить еще один важный пункт — о том, что в нашей стране всего 5% территории занимают леса. Президент сказал, что хотелось бы, чтобы лесов на территории страны было больше. Потому что за этими словами, я считаю, лежит борьба с опустыниванием, проблема с водой, которая в будущем будет в Центральной Азии, — высказался депутат.

По его мнению, если каждая из 17 областей страны займется посадкой деревьев, таких как сосны и ели, как это делается в области Абай, то экологическая проблема может быть частично решена.

Напомним, в своем Послании Глава государства обратил внимание на вопрос сохранения уникальной флоры и фауны Казахстана.

— ⁠Государство предпримет все необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров. Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5% территории страны. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны. С первых дней своего президентства я уделяю особое внимание этому вопросу, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в июне текущего года, в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», Телерадиокомплекс Президента запустил масштабный телепроект «Таза қала».

Съемочная группа посещает крупные и малые города Казахстана, рассказывает об их чистоте и красоте. Журналисты встречаются с местными жителями, активно участвующими в экологической жизни регионов волонтерами, знакомятся с работой коммунальных служб.

Ранее на сайте Kazinform были опубликованы репортажи о чистоте Шымкента, Туркестана, Тараза, Кызылорды, Усть-Каменогорска, Семея, Павлодара, Алматы, Талдыкоргана, Конаева, Жезказгана и Караганды.