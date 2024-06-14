«Таза қала» в Туркестане: второй выпуск масштабного экопроекта Телерадиокомплекса Президента РК в эфире телеканала «Jibek Joly»

Телерадиокомплекс Президента РК продолжает экологический телепроект «Таза қала» в эфире канала «Jibek Joly». Во втором выпуске съемочная группа посетила духовную столицу тюркского мира город Туркестан и показала, насколько город соответствует критериям санитарной чистоты и экологических норм, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе программы один из корреспондентов показывает красивые улицы мегаполиса. Другой выявляет места, которые портят облик города, вызывают нарекания касательно чистоты. Эти факты направляются экспертам для оценки по 10-балльной системе. Главными критериями будут чистота и порядок на улицах, работа коммунальных служб, благоустройство, экокультура населения, эстетика города.

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Облик города

Туркестан стал местом соприкосновения древности и современности. Если раньше город был известен мавзолеями, историческими местами, то теперь он выделяется парками, развлекательными комплексами, объектами культуры.

Авторы телепроекта «Таза қала» отмечают, что в последние годы территория исторического города расширилась и стремительно развивается. Территория с населением 220 тысяч человек разделена на 6 секторов, есть 32 парка и столько же прогулочных аллей.

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Площадь зеленых насаждений в областном центре достигла 262 гектаров. Каждый год высаживается около миллиона деревьев, на многих гектарах растут цветы. Человеку, не бывавшему в Туркестане последние пять лет, кажется, что он приехал в другой город. Эстетику исторического места улучшает «Керуен сарай». Благоустройство территории, прилегающей к Мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави, делает это место похожим на оазис в пустыне.

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Такую же картину можно видеть в центре города, при въезде в него. Один из самых новых аэропортов в стране открыт в Туркестане. Международный аэропорт «Хазрет Султан» построен по международным стандартам и способен принимать 3 миллиоина пассажиров в год. За четыре года на территории аэропорта посажено более 140 тысяч деревьев.

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Также здесь находится самый старый в Казахстане железнодорожный вокзал. С момента обретения Туркестаном статуса областного центра, здесь начали уделять особое внимание городскому вокзалу, построенному 120 лет назад.

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На территории объекта, названного свидетелем столетия, сделаны тротуары, установлены фонари, скамейки, урны для мусора, посажены деревья, киоски и другие объекты отделаны в восточном стиле. С каждым годом растет число туристов, приезжающих в город. Поэтому к преображенного Туркестану будут и повышенные требования по чистоте.

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Культура населения

Жители Туркестана также активно занимаются благоустройством своих дворов. Хотя почвы в регионе в основном солончаковые, много усилий прикладывается для выращивания радующих глаз садов.

Принявшая съемочную группу телепроекта «Таза қала» Гульзараш Налибаева говорит, что для хорошего роста зеленых насаждений почва ежегодно удобряется, в достаточной степени обеспечивается полив, ведется постоянная работа. В садах растут, кроме различных цветов, арча, сосна, турецкая яблоня, миндальное дерево. Оказывается, во дворе этого дома каждый год гнездятся ласточки. У казахов эта птица считается символом счасться и благополучия.

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- Когда мы приехали сюда, 3-4 года назад, здесь была каменистая и глинистая почва. Каждый год мы вносили удобрения, сделали почву плодородной. В этой работе участвует вся наша семья. В нашем прежнем доме каждый год гнездились ласточки. Когда мы переехали, наши ласточки остались на старом месте. Через два года, ранней весной, прилетела стая ласточек, они кружились над нашими головами. Мы решили, что это те ласточки нашли нас здесь, – говорит Г.Налибаева.

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Отметим, корреспонденты программы провели эксперимент, чтобы проверить культуру чистоты у жителей города. Посетителям парка они давали метлу и предлагали вместе подметать. Были такие, что не поняли, но нашлись и жители, уделившие несколько минут уборке родного города. Эксперимент на этом не закончился. Ведущий поучаствовал в уборке мусора вокруг парка вместе с жителями.

Замусоренные улицы

С начала года в Туркестане было проведено около 80 субботников. В каждом субботнике принимают участие около 20 тысяч человек, очищены 1,5 тысячи улиц. В центральном парке специалисты, несмотря на жару, моют дорожки.

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И все же, этих мер недостаточно для поддержания чистоты в городе. Потому что на улицах мало урн и некуда выбросить мусор. Корреспонденты телепроекта «Таза қала» обратили внимание на разбросанный на улице мусор.

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Эколог и профессор Международного казахско-турецкого лицея Аманкуль Акбасова говорит, что наряду с бытовыми, ее беспокоит проблема медицинских отходов.

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- Мусор валяется возле каждого дома, возле каждого учреждения. В том числе медицинские отходы, которые нужно собирать отдельно и отвозить на специальный полигон, так как от них могут распространяться различные болезни. Иногда люди жгут мусор и, когда горят полимерные, пластмассовы отходы, выделяются канцерогенные вещества. С этим связано то, что у нас распространены различные болезни, – пояснила эколог.

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Арыки на центральном рынке заполнены не водой, а мусором. Почти весь мусор – это пластиковые и стеклоотходы, которые пригодны для переработки. Для этого вблизи Туркестана работает завод «Сауран пласт», который перерабатывает пластик.

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Здесь изготавливаются пластиковые емкости, строительные материалы, полимеры для изготовления пакетов. Этот завод ежегодно перерабатывает тысячу тонн пластиковых отходов. Их принимают полигоны, есть также жители, которые сохраняют, собирают мусор и сдают его.

Аким города Нурбол Турашбеков дал интервью специально для программы. Он сказал, что знает обо всех проблемах, но большое дело быстро не решается.

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- В городе, где много жителей, невозможно содержать в чистоте все. Сами знаете, работы по поддержанию чистоты закреплены за частными предпринимателями. Кроме того, на Шаульдерском направлении определено специальное место для вывоза мусора. Мы планируем реализовать этот проект за счет частных инвестиций. Реальные результаты будут к концу следующего года. Для повышения культуры чистоты у жителей города мы, совместно с интеллигенцией, аксакалами выведем эту работу на новый уровень, – пояснил аким Туркестана.

Оценки экспертов

Как обычно, съемку проекта «Таза қала» просмотрели депутат Мажилиса Парламента Ерболат Сатыбалдин, директор департамента управления отходами АО «Жасыл даму» Сабит Кашкинбаев, урбанист Турсын Жиенбаева и дали свои оценки экологической ситуации в городе.

- Туркестан – новый областной центр, строящийся в независимом Казахстане. Нам нравится его архитектурный облик, строящиеся здания. Несмотря на то, что Туркестан расположен в засушливой местности с засоленной почвой, ведутся работы по озеленению. И неплохо. Город растет быстро, но есть проблемы, такие как изношенная канализационная система. Также считаю, что есть недостатки в сборе твердых бытовых отходов и их сортировке, – сказал депутат Е.Сатыбалдин.

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Ведущий специалист Центра урбанистики Турсын Жиенбаев отметила, что в городе хорошо проведены работы по озеленению, зеленые насаждения быстро прижились. Тем не менее, обилие мусора и его редкая уборка, чрезмерное количество рекламы, портящей эстетику города, снизили оценку.

- Во-первых, не хватает мусорных ящиков, их очень мало и они очень маленькие, видно, что мусор в них не помещается. Во-вторых, нет никакой возможности сортировать мусор. В-третьих, не заметно, чтобы велась разъяснительная работа касательно чистоты. Положительный момент – площадки для пеших прогулок хорошо оборудованы, – дал свою оценку Сабит Кашкинбаев.

По результатам оценки город Туркестан набрал в рейтинге «Таза қала» 18 баллов из 30.

Отметим, в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» Телерадиокомплекс Президента подготовил масштабный телепроект «Таза қала». Первые съемки начаты в городах Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда.

Выпуск проекта «Таза қала» по городу Шымкенту был показан 7 июня на телеканале «Jibek Joly», на сайте агентства Kazinform опубликован фоторепортаж.